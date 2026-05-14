リトルなでしこ「尋常じゃないな」。オーストラリアを４発粉砕でアジア制覇に王手！「あまりに一方的」「オージーには普通に勝っちゃうな」の声【U-17女子アジア杯】
U-17日本女子代表は現地５月14日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準決勝でオーストラリアと対戦した。
開始３分に相手のオウンゴールで先制した日本は、24分と38分に栗田七海がゴールを奪い、前半を３−０で終える。迎えた後半、74分に大田ありすがダメ押し弾。そのまま４−０で快勝し、17日のファイナルへ駒を進めた。
グループステージで５−０の完勝を収めた相手を再び、圧倒したリトルなでしこに、SNS上では以下のような声があがっている。
「えぐすぎ」
「あまりに一方的」
「攻撃も守備も組織立ってて決勝が楽しみ」
「アンダー世代でも無双し始めたのちょっと尋常じゃないな」
「オージーには普通に勝っちゃうな」
「安定の強さ」
「日本のポゼッションは７割以上かな、という試合」
「守備陣は守備も縦パスも良かった」
「女子のアンダー世代は日本と北朝鮮が抜けてるね」
「強かった」
アジア制覇に王手をかけた日本。決勝の相手は、同じく14日に行なわれる中国対北朝鮮の勝者だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
開始３分に相手のオウンゴールで先制した日本は、24分と38分に栗田七海がゴールを奪い、前半を３−０で終える。迎えた後半、74分に大田ありすがダメ押し弾。そのまま４−０で快勝し、17日のファイナルへ駒を進めた。
グループステージで５−０の完勝を収めた相手を再び、圧倒したリトルなでしこに、SNS上では以下のような声があがっている。
「えぐすぎ」
「あまりに一方的」
「攻撃も守備も組織立ってて決勝が楽しみ」
「アンダー世代でも無双し始めたのちょっと尋常じゃないな」
「オージーには普通に勝っちゃうな」
「安定の強さ」
「日本のポゼッションは７割以上かな、という試合」
「守備陣は守備も縦パスも良かった」
「女子のアンダー世代は日本と北朝鮮が抜けてるね」
「強かった」
アジア制覇に王手をかけた日本。決勝の相手は、同じく14日に行なわれる中国対北朝鮮の勝者だ。
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