リトルなでしこ「尋常じゃないな」。オーストラリアを４発粉砕でアジア制覇に王手！「あまりに一方的」「オージーには普通に勝っちゃうな」の声【U-17女子アジア杯】

リトルなでしこ「尋常じゃないな」。オーストラリアを４発粉砕でアジア制覇に王手！「あまりに一方的」「オージーには普通に勝っちゃうな」の声【U-17女子アジア杯】