「三笘はどうなんだろうね」W杯メンバー発表24時間前──“JFA投稿”にファン・サポーターが反応「ワクワクしますね」【日本代表】
2026年５月14日14時、北中米ワールドカップのメンバー発表24時間前──。日本サッカー協会（以下、JFA）が公式X（旧ツイッター）で「メンバー発表まで… あと24時間」と投稿した。
これを受け、SNS上ではファン・サポーターが反応。様々なコメントが寄せられている。
「ワクワクしますね」
「三笘はどうなんだろうね」
「ドキドキしながら待ちます！」
「三笘、南野はどうなるか...サプライズはあるのか...長友は入るのか...くぅ〜」
「W杯メンバー発表前のこのソワソワ感、毎回たまらないんだよな」
「これはまじで待ちきれない」
「いやー...なんでか緊張する」
「龍之介きたら嬉しい」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
これを受け、SNS上ではファン・サポーターが反応。様々なコメントが寄せられている。
「ワクワクしますね」
「三笘はどうなんだろうね」
「ドキドキしながら待ちます！」
「三笘、南野はどうなるか...サプライズはあるのか...長友は入るのか...くぅ〜」
「W杯メンバー発表前のこのソワソワ感、毎回たまらないんだよな」
「これはまじで待ちきれない」
「いやー...なんでか緊張する」
「龍之介きたら嬉しい」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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