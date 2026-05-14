このままでは30kg台に…故・元巨人投手を父に持つ韓国インフルエンサー、“骨感”浮き彫りの最新体重に衝撃

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、驚きの最新体重を公開した。

5月13日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを通じて「結婚式の招待状を渡す食事会が多すぎて42〜43kgをキープしていた。体重を減らすのは少し大変かと思ったけど、結婚式2日前の現在の体重を公開！」とコメントした。

【写真】「ガリガリすぎて…」肋骨くっきりチェ・ジュンヒの自撮り

あわせて投稿された写真には「41.0kg」と表示された体重計が映っており、あまりの細さに 驚きと心配の声が上がっている。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

以前、ダイエットによって48kgまで減量したことを公表し話題となった彼女だが、そこからさらに7kgの減量に成功し、今回の41kgに到達した。

なお、チェ・ジュンヒは5月16日、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げる予定だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。