【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは赤い果実
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食卓でおなじみの香りの強い野菜、健康や美容のイメージが強い果実、そして私たちの心身のバランスを整える物質という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□り
あ□□ら
□□とにん
ヒント：シャキシャキとした食感と強い香りが特徴の野菜、ビタミンCを非常に多く含む赤く酸味のある果実、そして感情や睡眠の質に関わる脳内の神経伝達物質を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せろ」を入れると、次のようになります。
せろり（セロリ）
あせろら（アセロラ）
せろとにん（セロトニン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、独特の風味が好まれる香味野菜、鮮やかな赤色が印象的な果実、そして健やかな毎日を支える体内の成分を組み合わせました。共通の「せろ」という音が、食卓の爽やかな風景から、太陽を浴びた果樹園、さらに目には見えない私たちの心の平穏までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓でおなじみの香りの強い野菜、健康や美容のイメージが強い果実、そして私たちの心身のバランスを整える物質という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□り
あ□□ら
□□とにん
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正解：せろ正解は「せろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せろ」を入れると、次のようになります。
せろり（セロリ）
あせろら（アセロラ）
せろとにん（セロトニン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、独特の風味が好まれる香味野菜、鮮やかな赤色が印象的な果実、そして健やかな毎日を支える体内の成分を組み合わせました。共通の「せろ」という音が、食卓の爽やかな風景から、太陽を浴びた果樹園、さらに目には見えない私たちの心の平穏までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)