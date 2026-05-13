スペイン１部Ｒマドリードが、ポルトガル１部スポルティングのＭＦ守田英正（３１）を獲得候補に挙げていることが１３日、分かった。今季無冠に終わったＲマドリードは、来季に向けて今季ベンフィカ（ポルトガル１部）を率いたジョゼ・モウリーニョ監督（６３）の招へいが決定的。守田のリストアップは、ポルトガルでしのぎを削った世界的名将直々の指示とみられる。

守田は２２年夏に加入したスポルティングで、４シーズン目を終えようとしている。今季もレギュラーとして、最高峰の欧州ＣＬベスト８進出に貢献。リーグ戦では３０試合に出場して１ゴール４アシストと確かな結果を残してきた。一方でスポルティングとの契約は延長せず、ステップアップを見据える。来季に向けては、英プレミアリーグのリーズやフランス１部マルセイユなど、興味を示すクラブは多数ある状況だ。

その中で浮上した一つが、Ｒマドリード。フランス代表ＦＷエムバペ、ブラジル代表ＦＷビニシウスら、スター選手をそろえる名門中の名門だが、今季は欧州ＣＬはベスト８で敗退。リーグタイトルも２季連続でバルセロナに奪われた。チーム内で選手同士がけんかを起こす騒動もあるなど、ロッカールームも崩壊状態にある。そこで１０〜１３年にチームを率い、１１―１２年シーズンはリーグ優勝に導いたモウリーニョ氏を呼び戻し、再建をはかろうとしている。

守田は近年、トルコ１部フェネルバフチェ、ベンフィカからもオファーを受けたが、どちらも指揮官がモウリーニョ氏だった。今後、移籍市場の本格化に伴って状況は変化していくが、モウリーニョ氏が守田を高く評価してきたことは事実。１５日に発表となる北中米Ｗ杯の日本代表メンバー入りは当落線上とみられるが、“白い巨人”（Ｒマドリードの愛称）の一員としてプレーする可能性が浮上してきた。