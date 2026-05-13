デュカート限定色「ベビーピンク」で叶える♡ちゅるん透明感ネイル

透け感のある美しい発色と、ちゅるんとしたツヤ感で人気の「デュカート ネイルカラープライマー」から、数量限定の新色「07 ベビーピンク」が登場♡2026年5月13日（水）より全国発売されます。今注目の“ソープネイル”をテーマにした新カラーは、まるでシャボン玉のような幻想的な輝きが魅力。ナチュラルなのに洗練された指先を演出してくれる、毎日使いたくなる限定色です。

“ソープネイル”が叶う限定新色♡

今回発売される「デュカート ネイルカラープライマー 07（ベビーピンク）」は、シアーなソフトピンクをベースに、オレンジレッドの偏光パールを配合した限定カラー。

角度によって繊細にきらめき、まるでシャボン玉の表面のような透明感を楽しめます。

「ソープネイル」とは、石鹸の泡のようなみずみずしいツヤ感と、ナチュラルなミルキーカラーで仕上げるネイルデザインのこと。

派手すぎず清潔感があり、クワイエットラグジュアリーな雰囲気を楽しめることから、今注目を集めています。

一度塗りなら自爪が透けるようなピュアな発色に。二度塗りすると色みとツヤ感が際立ち、その日のファッションや気分に合わせてニュアンスチェンジできるのも魅力です♪

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1本で4役の優秀ネイル

「デュカート ネイルカラープライマー」は、ベースコート、ハードナー、透け感カラー、トップコートの4機能を兼ね備えた速乾タイプの“4in1ネイル”。

まるでメイクの化粧下地のように、爪の色ムラや凹凸を自然にカバーし、美しく整えてくれます。

全5色展開で、価格は各990円（税込）。今回の限定新色「07 ベビーピンク」も同価格で発売されます。

さらに、微細なファイバー*¹を配合しているため、塗り重ねることで薄く弱い爪を補強。割れや欠けを防ぎながら、美しい指先をキープできます。

また、パンテノール、加水分解野菜タンパク、アルガンオイル*³、スクワランの4種の保湿成分を配合。乾燥しやすい爪をケアしながら、うるおい感のある仕上がりを叶えます。

*¹ナイロン‐66

*³アルガニアスピノサ核油

オフィスネイルにもぴったり

「07 ベビーピンク」は、肌なじみの良いシアーカラーなので、オフィスネイルとしても使いやすい万能カラー。ナチュラルなのに手元をぱっと明るく見せてくれるため、アクセサリー映えも抜群です♡

カジュアルコーデはもちろん、きれいめファッションにも合わせやすく、毎日のネイルを上品にアップデート。控えめな偏光パールがさりげない華やかさを演出してくれるので、大人女性にもおすすめです。

デュカート ネイルカラープライマー 07（ベビーピンク）



価格：990円（税込）

色数：新1色（数量限定）

発売日：2026年5月13日（水）

販売店舗：全国のバラエティショップ／ドラッグストア／量販店（一部店舗を除く）

※4月上旬からPLAZA・公式オンラインストアにて先行発売中。

※店舗により発売日が前後することがあります。

透明感ネイルで旬顔の手元に♡

ナチュラルな美しさと、みずみずしい透明感を両立できる「デュカート ネイルカラープライマー」の限定色「ベビーピンク」。

ちゅるんとしたツヤ感と繊細な偏光パールが、指先にさりげない華やかさをプラスしてくれます。毎日使いやすい上品カラーだからこそ、数量限定のこの機会をぜひチェックしてみてくださいね♡