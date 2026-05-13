吉澤嘉代子が、2026年5月1日NHK大阪ホール、5月9日NHKホールにて＜吉澤嘉代子 幽霊家族 “Ghost Family Tour”＞を開催した。

3月にリリースした5年ぶり6枚目のフルアルバム『幽霊家族』を携え開催された本公演。自身最大規模となった東京NHKホールでのツアー最終公演のライブレポートが到着した。本ツアーのセットリストプレイリストも公開されているので、ライブの余韻とともにお楽しみいただきたい。

◆＜幽霊家族”Ghost Family Tour”＞セトリプレイリスト

また、吉澤嘉代子は＜歌う星ツアー2026＞の開催を発表した。メンバーに、弓木英梨乃（G）、関根史織（B）、YUNA（Dr）を迎えたバンド編成で、10月25日に東京・Zepp Shinjuku、11月16日に大阪・BIGCAT、11月17日に愛知・DIAMOND HALLと3カ所を巡る。チケット他、詳細は後日発表となる。

以下、ツアー最終公演のライブレポートをお届けしていく。

6thアルバム『幽霊家族』を携えた東阪ホールツアー＜幽霊家族 “Ghost Family Tour”＞東京公演が、2026年5月9日にNHKホールにて開催された。自身最大キャパシティとなる会場で、“記憶”と“家族”をテーマにしたアルバムの風景を壮大に描き出した本ツアー。私的な思い出から生まれた物語は、緻密な演出によって観客自身の記憶と重なっていった。

オープニングを飾ったのは、幼少期の吉澤を映したホームビデオ。紗幕に投影された映像はどこか懐かしさを感じさせ、観客の記憶の扉をそっと開いていく。その後、幕に映された時計が開演時刻の6時を指したかと思えば、針が逆回転し、時間は過去へと遡る。

紗幕を隔てたステージがぼんやりと明るくなると、吉澤と実弟・Novelty Box Orchestraの姿が浮かび上がった。Novelty Box Orchestraが手回しオルゴールを奏で、ふたりで共作したアルバムの導入曲「Into the dream」を披露。煌めくオルゴールの音の粒にアンニュイな歌声が乗り、会場を『幽霊家族』の物語に誘う。

下手側の張り出しステージに照明が当たると、ちゃぶ台やブラウン管式の家具調テレビが並ぶ空間が現れ、ナレーションが流れる。舞台は、川の流れる街の片隅にある古い家。その一室に、ひとりの少女と犬の姿があった。少女は「大人になんてなりたくない」「ずっとこの家で、みんなと暮らしていたい」と愛犬に語りかける。眠り込んでしまった少女と犬。テレビの向こうから、歌が聴こえてくる――そんな導入を経て、古い洋画のタイトルカードを思わせる意匠でツアー名が映し出され、「あの家はもうない」がスタート。そして幕が開き、白いワンピースに身を包んだ吉澤とバンドメンバーが登場。ゴンドウトモヒコ（Bandmaster, Horns, Sequence）が奏でるユーフォニアムをはじめ、郷愁漂うアンサンブルが響き渡るなか、吉澤は遠い日々を辿るように言葉を紡いだ。

続く「おとうと」では、エレキギターをかき鳴らしながら放つ熱のある歌や、伊藤大地（Dr）のダイナミックなドラム、伏見蛍（G）による荒々しく歪んだギターが、客席の温度を高める。「わたしの犬」が始まると、張り出しステージに吉澤の愛犬・ウィンディが登場し、温かな空気に。彼女はステージを降り、客席のファンやウィンディを見つめながら愛情たっぷりに歌いかけた。

伊賀航（B）によるウッドベースから始まったのは、幼少期の嫌いな食べ物について歌った「ピーマン」だ。前半はなまめかしいアンサンブルを奏でていたが、伊澤一葉（Key）によるホイッスルをきっかけに曲調が一変。ミラーボールが輝く中、エスニックなグルーヴで魅せる。また、食べ物の名前を口ずさむコール＆レスポンスで会場の一体感を高めた。

アルバムのストーリーをなぞりながら進んできたライブは、ここから過去曲を交え、その世界をさらに広げていく。まずは、「ピーマン」の歌詞を共作した作家・いしいしんじの小説をモチーフとした「ぶらんこ乗り」。夕日を思わせる光が歌詞の情景と重なるなか、椅子に座りながら湿度を帯びた歌を披露。その歌は、夢と現実の境界をぼかしていくようだった。

その後、再び少女と犬が登場。ふたりは夢を見ていたようだ。「夢の中で遊んでいると、少女には少女だけの友達ができました。それは、いつもそばにいてくれて、ほかの誰にも見つけられない、少女だけの――」と、ナレーションと共に白いスポットライトがステージ上をゆらゆらと漂い、少女はその発光体を追いかけていく。そして、イマジナリーフレンドについて描いた「幽霊」へ。疾走感のある爽快なバンドサウンドが観客の体を揺らした。

背景が紺色の幕に切り替わると、物語は思春期編に突入。少女は成長し、外の世界とつながり始めた。年を取って眠る時間が増えた犬をなでながら、少女は「わたし、学校で友達ができたよ。部活にも入ったんだ。あ、そろそろ行かなくっちゃ。いってきます」と語りかける。犬は体を起こし、立ち去る少女の後ろ姿をじっと見つめていた。

「うさぎのひかり」を皮切りに、10代で書いた楽曲や青春時代について描いたナンバーを歌い上げていく。緑色のエレキギターを手に伸びやかに歌った「みどりの月」、透明感のあるしなやかな声を響かせた「すずらん」、色とりどりの照明がマーブリングアートのような模様を浮かび上がらせた「オートバイ」、ダイナミックな音の渦で圧倒した「泣き虫ジュゴン」、そして学生時代の終わりに書いた「ゆとり」へと続く。決意や友情、自己の輪郭の揺らぎといった多感な時期特有の感情を、繊細な歌唱表現と照明で立体的に描き出した。

紗幕がステージを覆うと、再び下手側に照明が当たったものの、部屋はがらんとしている。「あの家はもうないのかもしれないし、この世界のどこかにあるのかもしれません。ただ、あの家に帰ってくる人は、もういないのです」と、ナレーションが不在を語る。少女は家を出て、たくさんの不思議な物語と出会う――ナレーション後、紗幕の前にひとり立った吉澤が、髪を振り乱しながら恍惚と「ほおづき」をパフォーマンス。MVを再構築した映像や、打ち込みと生演奏の融合による混沌とした音像が緊迫感を創出する。演奏が終わると幕が開き、「たそかれ」へ。吉澤はステージを練り歩きながら、艶めいた歌で魅了した。

祖母から語られた祖父との思い出を楽曲に落とし込んだ「時の子」では、伊澤のピアノに乗せて、一音一音を噛みしめながら歌唱。続けて2021年に発表した「刺繍」を、慈しむように歌い上げる。制作時期やモチーフは異なるものの、どちらも記憶の中に生き続ける面影を抱きしめるような楽曲だ。歳月を経ても色褪せない愛がまっすぐに届き、胸を熱くした。そしてアルバムの終盤を飾る「メモリー」と共に、ライブはクライマックスへ。やさしく、それでいて芯のある歌声が高らかに響き、紗幕が閉じられた。

幕に映された時計が順方向へと動きだし、時間は前へと進んでいく。大人になって家に帰った少女は、弟が作ったオルゴールに迎えられる――そして、再びNovelty Box Orchestraとアルバム最後の曲となる「Out of the dream」を演奏。その後、完結を表す「Fin.」の文字とエンドロールが流れ、余韻を残して本編を締めくくった。

MCなしで展開した本編を終え、アンコールで吉澤は「今日しゃべるのは初めてなので、緊張してます（笑）」と顔をほころばせる。「『幽霊家族』には、ふるさとや家族の歌も入っているんですけども、それよりもっと前に出した曲にも原風景があって」と、地元の新荒川大橋を歩いている際に思い浮かんだ「一角獣」を力強く歌い上げた。

バンドメンバーが舞台袖にはけたのち、弟を呼び込みトーク。弟の修学旅行に家族総出で同行したエピソードについて触れ「ウィンディを抱えてみんなで修学旅行に乗り込んで、弟が泊まる宿の前で写真を撮りました」と明かし、驚き交じりの笑いが起きる。さらに両親も同行した今回のツアーについて振り返り、「変な家族ですね。でも、愛する家族です」と微笑む。そして、きょうだいで「抱きしめたいの」を披露。Novelty Box Orchestraの奏でるフォーキーなアコースティックギターの音色に合わせ、柔らかく温かな歌を届けた。

最後に吉澤は、『幽霊家族』を聴いた母の感想を紹介する。「かよちゃんが、苦しみのなか彷徨って、柔らかい胎内に入っていく。ゆっくり休んで、またやさしさに包まれますように」と読み上げ「明日は、母の日です」と続けると、会場は大きな拍手で包まれた。「このアルバムをつくれて、ツアーを開催できて、本当によかったです。みなさんのおかげです。来てくれてありがとう」と感謝して、ステージをあとにした。

丹念に編み上げられたアルバムの情景を、鮮やかに空間化した2時間。夢とうつつを行き来する構成は、彼女の実体験と観客それぞれの記憶を結び付けていた。また、舞台を広く使ったスケール感のある演出や、音が繊細に響くNHKホールという会場も、アルバムの空気感を表現する重要な舞台装置となっていた。私性の強い題材を普遍的な原風景へと昇華してみせる彼女の手腕が発揮されたこのツアーをもって、『幽霊家族』は完成したと言えるだろう。

なお、2026年10〜11月にはロックバンド編成による＜歌う星ツアー2026＞の開催も決定。今回のツアーとは雰囲気が異なる、アグレッシブなパフォーマンスが楽しめるはずだ。

文◎神保未来

写真◎山川哲矢

◾️＜吉澤嘉代子 “歌う星ツアー2026”＞ 10月25日（日）東京 Zepp Shinjuku

11月16日（月）大阪 BIGCAT

11月17日（火）愛知 DIAMOND HALL ▼バンドメンバー

弓木英梨乃（G）

関根史織（B）

YUNA（Dr）

※チケット他詳細は後日解禁

◾️6thアルバム『幽霊家族』

2026年3月18日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/YureiKazoku

CD：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/yoshizawakayoko/yureikazoku.html ▼収録曲 ※全12曲収録 / 各形態共通

01.Into the dream

作詞：吉澤嘉代子

作曲・編曲：Novelty Box Orchestra 02.あの家はもうない

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：ゴンドウトモヒコ 03.おとうと

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：野村陽一郎 04.わたしの犬

作詞：吉澤嘉代子、てらおかなつみ

作曲：吉澤嘉代子

編曲：Babi 05.ピーマン

作詞：吉澤嘉代子、いしいしんじ

作曲：吉澤嘉代子

編曲：ゴンドウトモヒコ 06.幽霊

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：佐藤優介 07.うさぎのひかり

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：ROTH BART BARON 08.ほおづき

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：梅井美咲 09.たそかれ

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：横山裕章 10.時の子

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：梅井美咲 11 メモリー

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：小西遼(象眠舎, CRCK/LCKS) 12.Out of the dream

作詞：吉澤嘉代子

作曲・編曲：Novelty Box Orchestra 〈完全生産限定盤（CD+Blu-ray）〉

VIZL-2514 ￥13,200（税込）

・『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─

・CD

▼Blu-ray

「夢で会えたってしょうがないでショー」2025年4月20日 日比谷野外音楽堂

・ガリ

・鬼

・月曜日戦争

・アボカド

・面皰

・曇天

・恥ずかしい

・たそかれ

・化粧落とし

・シーラカンス通り

・地獄タクシー

・綺麗

・泣き虫ジュゴン

・ぶらんこ乗り

・残ってる

・未成年の主張

（アンコール）

・ものがたりは今日はじまるの

・メモリー

・らりるれりん 〈通常盤（CDのみ）〉

VICL-66130 ￥3,520（税込） 〈VICTOR ONLINE STORE限定セット〉

完全生産限定盤＋CD＋アクスタ ￥18,150（税込）

通常盤＋CD＋アクスタ ￥8,470（税込）

・歌う星アクスタ

▼ライブCD

「歌う星ツアー」2025年11月21日 東京キネマ倶楽部

01.うさぎのひかり(op)

02.涙の国

03.グミ

04.流星

05.曇天

06.月曜日戦争

07.ニュー香港

08.ギャルになりたい

09.ムーンライト伝説

10.シーラカンス通り

11.サービスエリア

12.ルシファー

13.東京絶景

14.ミューズ

15.うさぎのひかり

（アンコール）

16.メモリー

17.夢はアパート