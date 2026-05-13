【北斗の拳】第8話「故郷からの使者」先行場面カット＆あらすじ公開！
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、5月15日（金）25時より放送・配信の第8話先行場面カットとあらすじが公開された。そして、タキ役は石原夏織、トヨ役は定岡小百合、ジャッカル役は松山鷹志に決定した。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
5月15日（金）25時からの放送・配信の第8話あらすじと場面カットが先行公開された。
＜第8話「故郷からの使者」あらすじ＞
バーで話をしていたケンシロウたちの前に屈強な男たちが現れ、ケンシロウを仲間に引き入れようと誘ってくる。ケンシロウがその男たちを軽く蹴散らした直後、うす汚れた少年がバーへと入ってくる。彼の名はタキ、かつてバットと共に寂れた村で暮らしていた少年だった。
＞＞＞第8話の先行カットを全てチェック！（写真23点）
そして、かつてバットが暮らしていた村の少年・タキ役は石原夏織、同じ村のおばさん・トヨ役は定岡小百合、その村を襲う悪党・ジャッカル役は松山鷹志に決定。キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第8話「故郷からの使者」あらすじ＞
バーで話をしていたケンシロウたちの前に屈強な男たちが現れ、ケンシロウを仲間に引き入れようと誘ってくる。ケンシロウがその男たちを軽く蹴散らした直後、うす汚れた少年がバーへと入ってくる。彼の名はタキ、かつてバットと共に寂れた村で暮らしていた少年だった。
＞＞＞第8話の先行カットを全てチェック！（写真23点）
そして、かつてバットが暮らしていた村の少年・タキ役は石原夏織、同じ村のおばさん・トヨ役は定岡小百合、その村を襲う悪党・ジャッカル役は松山鷹志に決定。キャストからコメントも到着した。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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