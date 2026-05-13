◇MLB ジャイアンツ6-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が、7回途中今季ワーストの5失点で降板し3敗目。試合後に自身の投球を振り返りました。

試合は1-0の3回に9番打者に同点ソロを被弾。その後、大谷翔平選手の7号ホームランで再び援護点を貰いましたが、5回には8番、9番打者に2者連続ホームランを許して勝ち越しされると、7回には先頭から2連打を浴び無死1、3塁のピンチを招き、その後1死としたところで交代となりました。引き継いだ2番手ブレイク・トライネン投手もタイムリーを浴びるなど失点を重ね、山本投手の8度目の登板は、6回1/3を93球、被安打6、5失点となりました。

山本投手は試合後、いい球は多かったとし、自身メジャー初めての1試合3本塁打を打たれましたが、「1本目はカットボールがちょっと甘くなった。(5回は)どちらも8番、9番に打たれたホームランだったので、もうちょっと意識して投球すれば、結果は変わっていたかなと思います」と下位打線に許した失投を悔やみました。

一方、課題だった立ち上がりは上々の内容。この日は初回を三者凡退に抑えるなど上位打線に対し素晴らしい投球を披露しました。そして、今季の投球を振り返りつつ「今年特に初回の失点が多かった。自分の中で課題として、よく練習中も考えながらやってましたけど、今日はとにかく自信を持って、いつもより意識して(マウンドに)上がるようにした」といつも以上に立ち上がりを重要視していたことをうかがわせました。

さらに、大谷翔平選手の53打席ぶりの一発については「すごくチームも盛り上がりました。みんなが待っていた1本になったと思うので、すごくよかったと思います」と語り、援護点を守り抜けなかった自身の投球については、「リードしたら守るっていうのは、当然のこと。なんとかこうリードして、次の回、次の回へいけたら、一番よかった」と述べました。