敵地ホワイトソックス戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回から6イニングをパーフェクトに抑える快投を披露している。打者22人を連続アウトに仕留める離れ業を見せた前回登板から続く衝撃投球に、ネット上では驚愕の声が広がっている。ドジャースは初回、左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰した大谷翔平の14号先頭打者アーチなどで3点をリ