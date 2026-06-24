「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位moto g66j 5G（Motorola Mobility）4位iPhone 17 Pro（アップル）5位Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）6位Xperia 1 VIII（ソニー）7位Reno13 A（OPPO）8位AQUOS sense10（シャープ）8位Xperia 10 VII