「常にだるくて、生理痛は失神するほどでした」虚弱だった女性が、健康を取り戻して“予約の取れない鍼灸師”になるまで
「なんとなく体調が悪い」「いつもだるい」「眠れない」「抜け毛や肌荒れがひどい」etc。
そんな状態が“普通”になっていませんか？ 病気ではないのに心身が不調な状態を、東洋医学では「未病（みびょう）」と呼びます。
なんとなく不調な「未病」の人が増えるにつれ、東洋医学――鍼（はり）、灸（きゅう）、漢方薬、指圧、薬膳などへの期待が年々高まっています。
そんななか、“予約の取れない鍼灸師”として注目されているのが白石明世さんです。東京・表参道の鍼灸サロン「EN body conditioning salon」で施術をするほか、著書『すごい腎活習慣』（徳間書店、2026年）や『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）などで東洋医学について発信しています。
実は、白石さん自身が、子どもの頃からずっと心身の不調に苦しんできたそう。それが信じられないくらい、今ではお肌も髪もつやつやで健康そのものに見えます。白石さんのキャリアと、鍼灸のパワーについて、話を聞きました。
◆子どもの頃から続いた、ひどい不調の正体
――白石さんはクラシックバレエを学ぶために20歳まで留学していたのが、帰国してはり師・きゅう師の国家資格を取り、自身の体調も劇的に改善したそうですね。
子どもの頃から体調が悪かったとのことですが、どんな状態だったのでしょうか。
白石：ずっと倦怠感がすごく強かったんです。どこかが痛いというわけではなく、心身ともに重だるい感じがずっとありました。小学生の頃にはもうそれを感じていたので、「自分はどこか病気なんじゃないか」とずっと思っていましたね。
子どもって基本的に疲れを知らないじゃないですか。だから自分が感じているものは普通じゃないとは思っていたのですが、だんだん悪くなっていくと、その悪さに慣れてしまって、自分がどれほどひどい状態かが分からなくなっていくんです。患者さんを診ていても同じことを感じます。
――生理痛もひどかったそうですね。
白石：はい。毎月、失神していました、あまりにも痛くて。
――えっ、失神!?
白石：生理が来るのが怖くて仕方がなかったです。だんだんひどくなって、夜用のナプキンが1〜2時間でいっぱいになるくらいの経血量が2日間続く、という状態。
肌荒れもひどいし、いつもイライラしていましたね。自分でも制御できないような怒りが爆発して、家族に当たり散らして、ほんとうに苦しかったです。パニック発作もありました。
いろいろな不調に対して、病院でレントゲンを撮ったり血液検査をしたりはしていましたが、いわゆる「病気」としては引っかからなくて。今で言う「未病」の状態だったと思います。
◆「魔法みたいな体験」が東洋医学への扉を開いた
――バレリーナを目指して上海やスイスに留学していた白石さんが、鍼灸師に方向転換したのは、どんな経緯ですか？
白石：20歳のときに、腰痛が悪化して帰国したんです。この腰痛も、いろいろ検査をしたのですが解剖学的には異常がなくて、結局は精神的なものが原因だったようです。
そして2010年に、鍼灸の専門学校に入って、国家資格を取りました。というのは、私の父も鍼灸師で、スポーツトレーナーなんですね。その影響もあったと思います。
――東洋医学の威力を実感したのは、どんなきっかけでしたか。
白石：専門学校在学中のことです。中医学（中国の伝統的な医学体系）の権威の先生が学校にいらして、鍼の施術をしてくださったんですね。すると、その次の生理から、いきなり経血量が5分の1ぐらいになって、痛みもピタッっと止まった。もう本当にびっくりしました。
それに、顔の肌荒れも、勉強会でモニター患者として鍼の施術を受けたら次の日からすっと引いていったんです。こういう「魔法みたいな体験」を自分の体で何度も経験したことが、東洋医学の魅力にのめり込んでいったきっかけです。
そんな状態が“普通”になっていませんか？ 病気ではないのに心身が不調な状態を、東洋医学では「未病（みびょう）」と呼びます。
なんとなく不調な「未病」の人が増えるにつれ、東洋医学――鍼（はり）、灸（きゅう）、漢方薬、指圧、薬膳などへの期待が年々高まっています。
そんななか、“予約の取れない鍼灸師”として注目されているのが白石明世さんです。東京・表参道の鍼灸サロン「EN body conditioning salon」で施術をするほか、著書『すごい腎活習慣』（徳間書店、2026年）や『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）などで東洋医学について発信しています。
◆子どもの頃から続いた、ひどい不調の正体
――白石さんはクラシックバレエを学ぶために20歳まで留学していたのが、帰国してはり師・きゅう師の国家資格を取り、自身の体調も劇的に改善したそうですね。
子どもの頃から体調が悪かったとのことですが、どんな状態だったのでしょうか。
白石：ずっと倦怠感がすごく強かったんです。どこかが痛いというわけではなく、心身ともに重だるい感じがずっとありました。小学生の頃にはもうそれを感じていたので、「自分はどこか病気なんじゃないか」とずっと思っていましたね。
子どもって基本的に疲れを知らないじゃないですか。だから自分が感じているものは普通じゃないとは思っていたのですが、だんだん悪くなっていくと、その悪さに慣れてしまって、自分がどれほどひどい状態かが分からなくなっていくんです。患者さんを診ていても同じことを感じます。
――生理痛もひどかったそうですね。
白石：はい。毎月、失神していました、あまりにも痛くて。
――えっ、失神!?
白石：生理が来るのが怖くて仕方がなかったです。だんだんひどくなって、夜用のナプキンが1〜2時間でいっぱいになるくらいの経血量が2日間続く、という状態。
肌荒れもひどいし、いつもイライラしていましたね。自分でも制御できないような怒りが爆発して、家族に当たり散らして、ほんとうに苦しかったです。パニック発作もありました。
いろいろな不調に対して、病院でレントゲンを撮ったり血液検査をしたりはしていましたが、いわゆる「病気」としては引っかからなくて。今で言う「未病」の状態だったと思います。
◆「魔法みたいな体験」が東洋医学への扉を開いた
――バレリーナを目指して上海やスイスに留学していた白石さんが、鍼灸師に方向転換したのは、どんな経緯ですか？
白石：20歳のときに、腰痛が悪化して帰国したんです。この腰痛も、いろいろ検査をしたのですが解剖学的には異常がなくて、結局は精神的なものが原因だったようです。
そして2010年に、鍼灸の専門学校に入って、国家資格を取りました。というのは、私の父も鍼灸師で、スポーツトレーナーなんですね。その影響もあったと思います。
――東洋医学の威力を実感したのは、どんなきっかけでしたか。
白石：専門学校在学中のことです。中医学（中国の伝統的な医学体系）の権威の先生が学校にいらして、鍼の施術をしてくださったんですね。すると、その次の生理から、いきなり経血量が5分の1ぐらいになって、痛みもピタッっと止まった。もう本当にびっくりしました。
それに、顔の肌荒れも、勉強会でモニター患者として鍼の施術を受けたら次の日からすっと引いていったんです。こういう「魔法みたいな体験」を自分の体で何度も経験したことが、東洋医学の魅力にのめり込んでいったきっかけです。