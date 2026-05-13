次回の伏線？名探偵津田、『水ダウ』飛び出し“理沙”とCM共演に反響続々 みなみかわもボヤキ「ちょっとやりすぎじゃない？」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯が、きょう13日から放送の日清食品「完全メシ」シリーズ新テレビCM『完全メシパーン篇』に出演することが決定。TBS系バラエティ『水曜日のダウンタウン』の名物コーナー「名探偵津田」で名コンビとしても話題になった2人がCMで初共演する。番組を飛び出した津田の躍進にSNSでは多くの反響が寄せられた。
【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田
森山は、『名探偵津田』第2話で津田とバディを組む“鈴木理沙”役で出演し、続く第3話ではホテルスタッフ“理奈”役を演じた。そして昨年末に放送された最新第4話では“理花”を演じ、まさかの津田とのキスシーンがあったことも話題となっていた。
そんな2人のCM共演にSNSでは「まさかの名探偵津田コンビ！」「すごすぎ！」「またこのコンビが見られるなんて胸アツすぎます！」「名コンビなのになぜかめちゃめちゃ新鮮」「なんかこれも新たな名探偵津田の展開なのかと思ってしまう」「もしや、また名探偵津田シリーズの伏線??」などさまざまな声が寄せられた。
さらに、これまで助手的なポジションとして「名探偵津田」シリーズに登場してきたお笑い芸人のみなみかわは、自身のXで津田がCMに出演するという記事を引用して「ちょっとやりすぎじゃない？」とボヤキを投稿していた。
【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田
森山は、『名探偵津田』第2話で津田とバディを組む“鈴木理沙”役で出演し、続く第3話ではホテルスタッフ“理奈”役を演じた。そして昨年末に放送された最新第4話では“理花”を演じ、まさかの津田とのキスシーンがあったことも話題となっていた。
さらに、これまで助手的なポジションとして「名探偵津田」シリーズに登場してきたお笑い芸人のみなみかわは、自身のXで津田がCMに出演するという記事を引用して「ちょっとやりすぎじゃない？」とボヤキを投稿していた。