¡ÖWFP¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É ²£ÉÍ¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë4700¿Í ÅÓ¾å¹ñ18Ëü¿Í¤Ëµë¿©»Ù±ç
¡¡¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¡Ê°ÂÆ£¹¨´ð²ñÄ¹¡Ë¤Ï5·î10Æü¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWFP¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É2026 ²£ÉÍ¡×¤ò¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï»ÔÌ±¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤éÌó4700¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤ò¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¡£»²²ÃÈñ¤äÊç¶â¤Ê¤ÉÌó548Ëü±ß¤â¤Î´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó18Ëü2000¿Í¤Ë³Ø¹»µë¿©¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2005Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ19²óÌÜ¡£ÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ²²î¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å±ç¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¤ÏÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡£
¡¡³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ÂÆ£²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ï«Æ¯¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£³Ø¹»µë¿©¤¬¤¢¤ì¤Ð¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ø¹»µë¿©¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢µ²²î¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»á¡¢¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿DeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»°±ºÂçÊå»á¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÆ£²ñÄ¹¤È¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¤Á¤ã¤ó¡×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤È¡Öµ²²î¤«¤éµß¤¦¡£Ì¤Íè¤òµß¤¦¡£¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë°ìÀÆ¥³¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ï7Ò¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î»×¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë¡¢Î×¹Á¥Ñ¡¼¥¯¤«¤éÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡¢»³²¼¸ø±à¡¢²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÇËÜ»æ¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÆ£²ñÄ¹¤Ï¡Ö¹ñ¤¬»º¶È¤ò¶½¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶µ°é¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÅÓ¾å¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ø¹»µë¿©¤Î»Ù±ç¤¬¤½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£À¤³¦¾ðÀª¤Ïº®Íð¤·¤ÆÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥½¡¼¥¹