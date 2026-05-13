ダンボールで作られたエレキギターがSNS上で大きな注目を集めている。「これがダンボールギターのサウンドだ！」とその演奏動画を紹介したのはうんち踏ん張りザウルスさん（@unchan13245）。



【動画】ブルースによく合う無骨なサウンド！

タカラ焼酎ハイボールのダンボールで作られたギターで、ブルースのリフを刻むうんち踏ん張りザウルスさん。見た目は何とも言えないが廃材で作られたとは思えない骨太のサウンドで、これはこれでアリなのかもしれないと思わされてしまう。



うんち踏ん張りザウルスさんに話を聞いた。



ーーダンボールでギターを制作しようと思ったのは?



うんち踏ん張りザウルス：ボディが流行っているキャラクターの形をしたギターを作りたくて考えた末に、ボディがダンボールなら作れるのでは？と思いつき、まずはダンボールで普通のギターを作ってみようとなりました。



ーー製作上、こだわったことや苦心したことは？



うんち踏ん張りザウルス：こだわりは特にはありませんが、ボディのトップ材が好きです。苦労した点は、ダンボールの加工です。ダンボールを何枚も同じ形に切る作業はとても大変でした。



ーー弾き心地はいかがでしょうか？



うんち踏ん張りザウルス：とても悪いです。弦高が通常のギターの3倍ほど高く、チューニングもすぐズレます。ただ、音の鳴りについては意外に悪くなく、ブルース系によく合う無骨なサウンドで評判が良いです。



ーー投稿後の反響への感想は？



うんち踏ん張りザウルス：思ったよりも多くの人に見てもらえて驚いていますが、とてもうれしいです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「凄いですね。ブルース最高…！スティーヴィーレイヴォーンの曲を弾いてほしいです」

「ダンボールもある意味木だからこんなに良い音がするのか。すごくオシャレでかっこいい」

「根性座ったような媚びない音してますね」



など数々の驚きの声、称賛の声が寄せられた今回の投稿。



うんち踏ん張りザウルスさんはYouTubeでこのギターの製作過程を紹介している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）