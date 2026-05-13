是枝裕和監督、カンヌ開幕レッドカーペット登場 「コレ・エダ！」コール起きる
「第79回カンヌ国際映画祭」がフランス現地時間5月12日に開幕し、コンペティション部門出品作『箱の中の羊』を携えた是枝裕和監督が、オープニングセレモニーのレッドカーペットに登場した。
【画像】今回のカンヌ、主要部門で上映される日本作品
爽やかな青空の下、世界各国の映画監督や俳優、セレブリティたちが豪華衣装で集結する中、是枝監督はブラックのタキシード姿で登場。胸元には、翼をモチーフにしたショーメの一点物ブローチ「ENVOL（アンヴォル）」を身につけていた。
レッドカーペット沿いに集まった世界中のカメラマンからは、大きな「コレ・エダー！」の掛け声と無数のフラッシュが飛び交い、是枝監督も一瞬驚いた表情を見せながら、笑顔で手を振って応えていた。さらに、映画人たちから次々と声を掛けられ、握手やハグを交わす場面も見られ、世界的な人気ぶりを印象づけた。
会場には、是枝監督と親交の深いポン・ジュノ監督をはじめ、ジャック・オーディアール、クロード・ルルーシュ、アルフォンソ・キュアロンら名だたる監督陣も登場。名誉パルム・ドールを受賞するピーター・ジャクソン、さらに、コン・リー、ジェームズ・フランコ、ジェーン・フォンダ、イライジャ・ウッド、ディエゴ・ルナ、ルイ・ガレルらも華やかな姿を披露し、会場を盛り上げた。
今回コンペティション部門の審査員長を務めるのは、2004年『オールド・ボーイ』でグランプリを受賞、2009年『渇き』で審査員賞、2022年『別れる決心』で監督賞を受賞したパク・チャヌク。アジア人として初の審査委員長となる。レッドカーペットには、審査員を務めるデミ・ムーア、クロエ・ジャオ、ステラン・スカルスガルドらも集結した。
是枝監督作品がコンペティション部門に選出されるのは、『怪物』（2023年）以来3年ぶり8回目。これまで『誰も知らない』（2004年）で柳楽優弥が最優秀男優賞、『そして父になる』（2013年）で審査員賞、『万引き家族』（2018年）で最高賞パルム・ドールを受賞。さらに『ベイビー・ブローカー』（2022年）ではソン・ガンホが最優秀男優賞、『怪物』では脚本賞と日本映画初のクィア・パルム賞を受賞している。
今回の『箱の中の羊』では、是枝監督のほか、主演の綾瀬はるか、大悟（千鳥）、くわ木里夢、音楽を担当した坂東祐大も現地入りし、現地時間16日に公式上映を迎える。
コンペティション部門選出された計22作品の中から最高賞となるパルム・ドールをはじめ各賞が発表される授賞式は、現地時間23日に予定されている。
【画像】今回のカンヌ、主要部門で上映される日本作品
爽やかな青空の下、世界各国の映画監督や俳優、セレブリティたちが豪華衣装で集結する中、是枝監督はブラックのタキシード姿で登場。胸元には、翼をモチーフにしたショーメの一点物ブローチ「ENVOL（アンヴォル）」を身につけていた。
会場には、是枝監督と親交の深いポン・ジュノ監督をはじめ、ジャック・オーディアール、クロード・ルルーシュ、アルフォンソ・キュアロンら名だたる監督陣も登場。名誉パルム・ドールを受賞するピーター・ジャクソン、さらに、コン・リー、ジェームズ・フランコ、ジェーン・フォンダ、イライジャ・ウッド、ディエゴ・ルナ、ルイ・ガレルらも華やかな姿を披露し、会場を盛り上げた。
今回コンペティション部門の審査員長を務めるのは、2004年『オールド・ボーイ』でグランプリを受賞、2009年『渇き』で審査員賞、2022年『別れる決心』で監督賞を受賞したパク・チャヌク。アジア人として初の審査委員長となる。レッドカーペットには、審査員を務めるデミ・ムーア、クロエ・ジャオ、ステラン・スカルスガルドらも集結した。
是枝監督作品がコンペティション部門に選出されるのは、『怪物』（2023年）以来3年ぶり8回目。これまで『誰も知らない』（2004年）で柳楽優弥が最優秀男優賞、『そして父になる』（2013年）で審査員賞、『万引き家族』（2018年）で最高賞パルム・ドールを受賞。さらに『ベイビー・ブローカー』（2022年）ではソン・ガンホが最優秀男優賞、『怪物』では脚本賞と日本映画初のクィア・パルム賞を受賞している。
今回の『箱の中の羊』では、是枝監督のほか、主演の綾瀬はるか、大悟（千鳥）、くわ木里夢、音楽を担当した坂東祐大も現地入りし、現地時間16日に公式上映を迎える。
コンペティション部門選出された計22作品の中から最高賞となるパルム・ドールをはじめ各賞が発表される授賞式は、現地時間23日に予定されている。