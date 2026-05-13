4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。舞台裏でのラッパー・ちゃんみな（27）とのツーショットを披露した。

「ちゃんみなが、私たちの楽曲『LoveSong』に新しい歌詞を書いて、一緒に歌ってくれた」と報告。「打ち合わせで、スタッフさんに『一番はちゃんみなさんの歌がないので、歌う所から出てきますか？』と聞かれ、『いえ、ど頭からいます』と堂々と答えたちゃんみな。私は隣で、スゲ〜！やることないのに真ん中にいるのとか絶対イヤ！と思っていた」とつづった。

「『私が書いたリリックの世界観だと、深瀬くんを睨みながら隣にいるのが一番合うと思うんです』 確かにそうだ、と見て思った」とも。

「ちゃんみなの、音楽と映像を同時に考えるプロセスの一端を見させてもらって、とても面白かった。だからあんなライブが出来るのか〜！と思った。めちゃくちゃ刺激的だったよ、ライブ」と記した。

「ちゃんみな、ありがとう！同じ母としてミュージシャンとして、尊敬です」とつづり、ツーショットを公開した。

この投稿に、ファンからは「楽しみすぎ」「かわいい2人」「女の子と写真撮る時のさおり姫、いつも以上にかわいくてすき」「流石に可愛すぎ」「大好きな人たちのコラボ」「目の保養」などの声が寄せられている。