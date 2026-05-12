【交際NG！8歳上の女上司】わが子の幸せのためなら…母は悪にでもなる！＜第20話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第20話 よろしくお願いします
【編集部コメント】
これぞ物語のハッピーエンドにふさわしいですね！ 以前は、漫画の中の母親のように結婚を反対していたリカコさん。けれど今は……「息子をお願いします」と言ってしっかりと頭を下げていて、立派でした。漫画の中でも、リアルでも、親というものはいつだって子どもの幸せを一番に考えているものなのです。ときに感情的になってしまいがちですが、そういうときこそ冷静さを失わずに向き合えることが大切。ハッピーエンドを迎えたリカコさんとソウスケさんの物語ですが、これからもソウスケさん夫婦を陰ながら見守ってあげてくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第20話 よろしくお願いします
【編集部コメント】
これぞ物語のハッピーエンドにふさわしいですね！ 以前は、漫画の中の母親のように結婚を反対していたリカコさん。けれど今は……「息子をお願いします」と言ってしっかりと頭を下げていて、立派でした。漫画の中でも、リアルでも、親というものはいつだって子どもの幸せを一番に考えているものなのです。ときに感情的になってしまいがちですが、そういうときこそ冷静さを失わずに向き合えることが大切。ハッピーエンドを迎えたリカコさんとソウスケさんの物語ですが、これからもソウスケさん夫婦を陰ながら見守ってあげてくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙