Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPANが、全国津々浦々のバンド、あるいはライヴハウスとの交流の中で得た繋がりを辿り企画したコンピレーションCD『as it is /（not）as』を2026年7月8日にリリースすることを発表した。

「as it is」は『そのまま』という意。「not as」は『そのままではない（＝変わっていく）』という意味で使われており、タイトルの「as it is /（not）as」は『そのままあり続けてくれるバンドも、変わり続けるバンドも、いずれも美しく、どちらも収録されている』というコンセプトを示しているという。

本日特設サイトがオープンし、参加バンドの第1弾が発表された。最終的には40組前後を収録予定しており、Nikoん自身も書き下ろしの新曲で参加する。

さらに、2026年8月3日と4日には、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて、リリースイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞を開催する。コンピに参加したバンド＋αを招く2デイズのイベントで、チケット価格は1日券が470円、2日通し券が900円という破格の値段に。

また、コンピレーションCD『as it is /（not）as』は、“日本中のバンドと当日会場に集まる人々の化学反応、なかなか一堂に会する機会のないバンド同士を繋げること、牙を研ぎながら機を窺っているバンドの意地・意志・意識を未来へと繋ぐ”という、主催者らの企図に賛同したタワーレコードの専売商品となる。

◾️コンピレーションCD『as it is /（not）as』

2026年7月8日（水）リリ０巣

価格：2,000円（税込）※タワーレコード専売 ▼参加アーティスト【第1弾発表】26バンド

hoolay（北海道）

野蛮なハロー（岩手）

Calvan kaj budro（宮城）

ヒト×ヒト（秋田）

Vital Club（山形）

恋のロシアンルーレット（茨城）

神々のゴライコーズ（東京）

CELCY（東京）

Nikoん（東京）

恐竜公園（新潟）

セツナフレンド（福井）

warcry（山梨）

Os Ossos（長野）

SANZAN（静岡）

QOOPIE（愛知）

cense.（三重）

エダワカレ（奈良）

Yellow Cake（和歌山）

SAI（鳥取）

BASEBALL PITCHER（香川）

miyama（福岡）

Make The Pancake（佐賀）

マクガフィン（熊本）

THE MEGA NUTS BUSTERS（大分）

Suichu.（鹿児島）

AKKANBABYS（沖縄） ▼タワーレコードリンク

オンラインショップ：https://tower.jp/item/8029783

特集記事：https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/12/0701 特設サイト：https://asitis.info/

◾️＜Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPAN pre「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」＞ 2026年8月3日（月）・4日（火）

OPEN 11:30 / START 12:00（予定）

東京・恵比寿 LIQUIDROOM（建物内に3ステージ予定） ▼企画意図

群雄闊歩（造語）：全国各地、想い想いの活動を行い、牙を研ぎ、機を窺っているたたかう者たちを全国各地から一堂に恵比寿に集める。それぞれのやり方、意地、意志、意識をその先に繋げる。 ▼チケット（イープラスにて4月4日（土）12:00より最速先行予約スタート）

・1日券：470円

・当日お渡しTシャツ付1日券：4700円

・2日通し券：900円

・当日お渡しTシャツ付2日通し券：5470円

※「当日お渡しTシャツ付2日通し券」に関しては、特別価格5,000円の手売りチケット有り

イープラス：https://eplus.jp/nikon/

◾️＜群雄割拠＞ ▼企画意図

ロックバンドNikoんは止まらない。

企画する。求められたら極力出演する。曲も作るーーそれでようやくスタートライン。

「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」という真夏のツーデイズへの

ロード・トゥ的な研鑽イベントを、東京・大阪・鹿児島にて４、５日連続開催。

これはライブハウスへの入り口のご提案。過剰にやって、ようやく届く、か!? ▼東京4DAYS

・2026年5月18日（月）at 下北沢 SHELTER

・2026年5月19日（火）at 下北沢 SPREAD

・2026年5月20日（水）at 吉祥寺 WARP

・2026年5月22日（金）at 下北沢 ERA

全公演 OPEN 19:00 / START19:30

全公演 前売：2,500円 / 東京4日間通し券：6,000円 ▼大阪5DAYS

・2026年6月29日（月）at 難波 BEARS

・2026年6月30日（火）at 梅田 Hardrain

・2026年7月01日（水）at 心斎橋 火影

・2026年7月02日（木）at 北浜 雲州堂

・2026年7月03日（金）at 心斎橋 CONPASS

全公演 OPEN 19:00 / START19:30

全公演 前売：2,500円 / 大阪5日間通し券：7,000円 ▼鹿児島5DAYS

・2026年7月06日（月）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月07日（火）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月08日（水）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月09日（木）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月10日（金）at 鹿児島 SR HALL

全公演 OPEN 18:30 / START19:00

全公演 前売：2,400円 / 鹿児島5日間通し券：5,000円 チケット一般発売中：https://eplus.jp/nikon/