“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一「テレビ×ミセス」でリフト披露「ナイスペア」「木原運送が見られるとは」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/12】“りくりゅう”の愛称で知られるプロフィギュアスケーターの三浦璃来と木原龍一が、5月11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる9時〜）に出演 。数々のペアゲームに挑戦し、話題を呼んでいる。
【写真】引退の五輪金ペア、異例のバラエティ出演
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、“これぞテレビ”な王道企画に挑戦する。
今回が初のバラエティ共演となる三浦と木原は、色違いのジャージ姿でミセスらとともに複数のペアゲームに挑戦。息の合った動きと軽妙なトークを繰り広げた。
なかでも反響を呼んだのは、番組中盤で行われた高さ4メートル越えの巨大ジェンガ。この巨大ジェンガで、三浦と木原は自らの代名詞であるペアスケートの技「リフト」を披露。これにはミセスらMC陣も「出た〜！！」と叫び、盛り上がりを見せた。抜群のコンビネーションで次々とジェンガを抜いていった三浦と木原だったが、15本目でついにジェンガを崩してしまい敗北を喫した。
放送後、番組の公式X（旧Twitter）には三浦と木原が登場。2人は、“得意技”を使って勝負に出た巨大ジェンガが「見どころ」であるとし、笑みを浮かべた。また、木原は自身のXも更新。「初めてのことだらけでとても楽しかった 」と綴り、収録を満喫したことを明かした。
放送を受けて、SNS上では「本当にナイスペア」「バラエティーでもリフトが見られるなんて」など反響が相次いだ。また、ジェンガが倒れる際に木原が三浦を抱きかかえて移動させたことから、「龍一君かっこよすぎる」「ジェンガで木原運送が見られるとは」などの声も寄せられていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆りくりゅう、Mrs. GREEN APPLE冠番組「テレビ×ミセス」に出演
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、“これぞテレビ”な王道企画に挑戦する。
今回が初のバラエティ共演となる三浦と木原は、色違いのジャージ姿でミセスらとともに複数のペアゲームに挑戦。息の合った動きと軽妙なトークを繰り広げた。
◆りくりゅう、巨大ジェンガにリフトで挑む
なかでも反響を呼んだのは、番組中盤で行われた高さ4メートル越えの巨大ジェンガ。この巨大ジェンガで、三浦と木原は自らの代名詞であるペアスケートの技「リフト」を披露。これにはミセスらMC陣も「出た〜！！」と叫び、盛り上がりを見せた。抜群のコンビネーションで次々とジェンガを抜いていった三浦と木原だったが、15本目でついにジェンガを崩してしまい敗北を喫した。
放送後、番組の公式X（旧Twitter）には三浦と木原が登場。2人は、“得意技”を使って勝負に出た巨大ジェンガが「見どころ」であるとし、笑みを浮かべた。また、木原は自身のXも更新。「初めてのことだらけでとても楽しかった 」と綴り、収録を満喫したことを明かした。
◆りくりゅうの様子にファン歓喜
放送を受けて、SNS上では「本当にナイスペア」「バラエティーでもリフトが見られるなんて」など反響が相次いだ。また、ジェンガが倒れる際に木原が三浦を抱きかかえて移動させたことから、「龍一君かっこよすぎる」「ジェンガで木原運送が見られるとは」などの声も寄せられていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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