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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月12日は、最大7年の長寿バッテリーで、遊び心のあるサッカーボール型のデザインが特長的なUGREEN（ユーグリーン）の紛失防止タグ「FineTrack 2 Smart Finder（iOS専用）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN FineTrack 2 Smart Finder （iOS専用）、サッカーボール型、スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 バッテリー寿命7年、探し物防止タグ 荷物、鍵、バッグなど紛失防止用、Apple 「探す」認定 2,590円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

W杯イヤーにおすすめ。UGREENの「FineTrack 2 Smart Finder（サッカーボール型デザイン）」が15％オフ

UGREEN（ユーグリーン）の「FineTrack 2 Smart Finder（iOS専用）」がクーポン利用で15％オフ。サッカーボール型のデザインが特長的な紛失防止タグがお買い得です。

サッカーボールを模したユニークな形状は、FIFAワールドカップから着想。毎日使うカバンだけでなく、スポーツバッグや子どもの持ち物への取りつけにも最適ですよ。

コンパクトなので使いやすく、暗い場所でぼんやり光る設計もGOOD。夜間の安全を高め、家具の隙間に落としてもすぐに発見できます。

iPhoneの「探す」アプリから位置情報を確認可能。出張や旅行でも活躍

「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadの「探す」アプリから位置情報を確認できて便利。貴重品の紛失防止や旅行、出張の携行品管理に役立ちます。

位置情報は最大5人まで共有できるので、家族や友人との連絡もスムーズです。

本体が通信範囲から離れると、直近の位置情報を含むアラートを即座に送信する置き忘れ防止通知も秀逸。紛失モードを有効にしておけば、拾った人に連絡先を通知することも可能ですよ。

内蔵スピーカーは約110dBの大音量。アラーム音を鳴らして、探し物が見つけやすくなるのも嬉しいポイントですね。

最長7年のロングバッテリーを実現。防水性能もバッチリです！

電池式でバッテリー寿命は5〜7年と長いのもGOOD。電池の交換回数も少なく、経済的です。

IP68の防水性能を備えており、突然の雨や泥、水没のリスクがある環境でも安心して利用できます。

4年に一度のサッカーワールドカップ・イヤーに相応しいアイテムをお見逃しなく！

UGREEN FineTrack 2 Smart Finder （iOS専用）、サッカーボール型、スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 バッテリー寿命7年、探し物防止タグ 荷物、鍵、バッグなど紛失防止用、Apple 「探す」認定 2,590円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月12日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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