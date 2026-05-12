作家の乙武洋匡氏（50）が11日、Xを更新。過去「1度も嫌な思いをしたことがない」芸人の実名を明かした。

「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山功太（45）が5日、「ABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白したことで、「いじめ被害告白騒動」が勃発。結局、サバンナの高橋茂雄が11日未明、自身のXで「本当に申し訳ありません」と謝罪。中山と電話で話したと報告し「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます」などと述べる事態になった。

この状況をうけてか、お笑い芸人エハラマサヒロが11日「『嫌いな芸人いますか』ってよく聞かれるんだけど、今の時代ガチで答えるとこんな大変な事になるのよ… そこでよく名前が出るのが、キングコング西野さん、ウーマンラッシュアワー村本さん、エハラさんです。『名前出しても本人怒らない』『鼻につくから世間が納得できる』『名前でウケるからエピソード無くても掘り下げられない』 ちなみにみんないい人達（俺含め！俺含め！！）なので具体的に何かされたエピソードは出てきません。アメトークでスケープゴート芸人やりません？」とポスト紙、反響を呼んだ。

乙武氏は、このエハラのポストを添付。「うんうん。西野亮廣さんも村本大輔さんも、何度もご一緒させていただいてるけど、一度も嫌な思いをしたことも、イラっとしたこともありません」と自身の経験を述べた。そして「え、逆はあるのでは……！？ それは否定できない」と泣き笑顔の絵文字を添え、ユーモアを交えつつつづった。