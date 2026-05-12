SWALLOWの5thワンマンライブ＜遠雷＞の開催が決定となった。結成10周年企画とフルバンド編成でアニバーサリーイヤーの幕開けを飾るものだ。

地元・青森と東京を拠点に活動を展開するSWALLOWは、シングル「約束のない一日」「私のために泣いて」の2ヶ月連続リリースをはじめ、4月に＜ARABAKI ROCK FEST.26＞へ出演、5月には初となる2デイズ・ワンマンライブ＜わたしの宇宙 -陰- / -陽-＞を開催し、2026年の勢いが加速している状況にある。

5thワンマンライブ＜遠雷＞は、2026年9月に渋谷Spotify O-nestにて開催される。O-nestはSWALLOWが初めて東京でのワンマンライブを敢行したライブハウスで、当日はサポートミュージシャンを携えたフルバンド編成でのパフォーマンスとなる。結成10周年にまつわる新企画の発表も予定されているようだ。

「つばめが低く飛ぶと、嵐の前兆と言う言い伝えがあります。厚い入道雲の向こうで鳴る夏の雷。ふるさとの太平洋を越えてくる、あの気配を渋谷にもたらしたい。SWALLOWが、これから大きな挑戦を超えて嵐を巻き起こせますように。東京の茹だるほどの猛暑日に、嵐の前の爽やかな風を吹かせたいと思います。」──工藤帆乃佳（Vo, G）



早いもので5回目のワンマンライブとなります。再び東京でワンマンライブができる事にワクワクしております。位置づけとしては10周年記念のライブということで、メモリアルなワンマンにできればいいなと考えています。これまでのワンマンから色々なことを学んできました。演奏面でも演出面でも成長したSWALLOWの姿をお見せできるはずです。今回のライブを機にさらにSWALLOWを知ってくれれば嬉しいです。ぜひお越しください！」──安部遥音（G）

「活動10周年。あっという間に過ぎたような感覚と、まだ10年しか経っていないのかという感覚と両方あります。これまで色々なイベントに出演させていただきました。ワンマンライブも4回行いました。出来ることもたくさん増えましたが、その分大人になったことで、昔の純粋に音楽を楽しんでいた気持ちも少し変わり、どうすれば良いものになるか等、考えることも増えました。考え方は変わった部分もありますが、それは決して悪いことではなく、それを作品に落とし込められたら年を重ねるごとに違う作品が生まれるという、ユニットの個性、良さにもつながります。変化を恐れず色々チャレンジし続ける、その姿を10周年の今回見せられたらなと思います。」──種市悠人（Key）

＜SWALLOW 結成10周年 5th ワンマンライブ「遠雷」＞