【東京ゲームショウ2026】 9月17日～21日 開催予定 会場：幕張メッセ

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、9月17日から21日に開催を予定している「東京ゲームショウ2026（以下、TGS2026）」のティザー動画を本日5月12日に公開した。

メインビジュアルへと繋がる本動画は、「東京ゲームショウ（以下、TGS）」公式SNSにて公開されている。ティザー動画公開を記念して、TGS公式Xにてプレゼントキャンペーン企画が実施される。

合わせて、「東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信（ブースト）をさせる」をテーマとした公式インフルエンサー、通称「TGS BOOSTERZ」の第1弾も公開された。

東京ゲームショウ2026ティザー動画が公開

今年も、繊細かつ独自の世界観で注目を集めるイラストレーターのざしきわらし氏がメインビジュアルを手がける。初の5日間開催となる今年のTGS2026を表現した今回のビジュアルと共に、TGS2026に向けた期待を高めるティザー動画がTGS公式YouTubeチャンネル、X、インスタグラムなど各種SNSにて公開された。

【「東京ゲームショウ2026」ティザー動画】【ざしきわらし氏 コメント】

この度、昨年度に引き続き東京ゲームショウにイラストで参加させていただくこととなりました。

昨年参加させていただいたことで、ゲームへの想いがより一層強くなり、今年も気持ちを込めて描いております。改めて、本当に光栄な機会をいただき感謝しております。

昨年同様、ティザーイラストとメインイラストに分かれており、特に今年のメインイラストは派手で勢いのある仕上がりになっています。今後の公開もぜひ楽しみにしていただけますと幸いです。

東京ゲームショウの開催を心より楽しみにしております。

プロフィール

1987年生まれ、福岡県出身。 商業イラストを中心に活動しながら、原画展なども定期的に開催。

これまでにイラスト集「COLOR PALETTE」、「DANDELION」を刊行。3冊目となる「PEAFOWL」を5月に刊行予定。

ティザー動画公開記念プレゼントキャンペーンを実施

キャンペーン期間：5月12日～5月31日

ティザー動画公開を記念して、TGS公式Xにてプレゼントキャンペーン企画が実施される。本キャンペーンでは、3組6名に30周年を迎えるTGS2026の一般公開日ペア招待券が贈られる。応募方法や参加条件は下記の通り。

【キャンペーン概要】

当選者数：3組6名

応募方法

・STEP1：Xにて、東京ゲームショウ公式Xアカウント（X：tokyo_game_show）をフォロー

□東京ゲームショウ公式X

・STEP2：東京ゲームショウ公式Xから発信されているキャンペーン投稿を引用リポストのうえ#東京ゲームショウ30th」をつけて、期待コメントを投稿

・STEP3：当選した人には、投稿したアカウント宛にXダイレクトメッセージ（以下DM）にて当選通知が送られる。DMに記載のURLより、賞品配送先情報を登録することで、当選確定となる。

下記に該当する場合は、応募対象外となりますのでご注意ください。

※東京ゲームショウ公式Xアカウントのフォローをしていない、もしくはフォローを解除された場合

※指定の投稿をリポストしていない場合

賞品：TGS2026 一般公開日ペア招待券

「TGS BOOSTERZ」の第1弾を発表

「TGS BOOSTERZ」では、ゲーム実況やレビュー、クリエイティブ活動など、多彩な分野で活躍する国内外のクリエイターや著名人が参加。TGSの最新情報や会場の熱気を、SNSや動画配信を通じてリアルタイムに発信し、世界中のゲームファンの盛り上がりを“ブースト”する。今年は開催30周年を記念して、多くの「TGS BOOSTERZ」が参加する予定。

第1弾として、エラ・フレイヤさん、Kayaneさん、Junpei Zaki＆Taizo Zakiさん、Shao Dowさんの就任が決定した。BOOSTERZによるSNS発信を起点に、開催前から話題を喚起し、イベントへの期待感を高めるプロモーションを展開するとしている。

エラ・フレイヤさん

＜プロフィール＞

「バイオハザード RE:4」のヒロイン・アシュリーのフェイスモデルを務めた、オランダ出身のインフルエンサー。SNS総フォロワー数340万人超を誇り、ゲーム・アニメ・ファッションなど日本のカルチャーを世界へ発信し、グローバルに高い支持を集めている。その影響力はSNSにとどまらず、世界各国のゲーム・ポップカルチャーイベントに招聘され、テレビ・映画・CM出演など活動は多岐にわたる。ゲームIPとの高い親和性と国際的な発信力を兼ね備え、国内外のユーザーにリーチできる存在として注目を集めている。

【コメント】

東京ゲームショウ30周年、本当におめでとうございます！

子どもの頃、画面の中の世界に夢中になっていた私にとって、東京ゲームショウはずっと“憧れの場所”でした。

そして今、その場所に立って、世界中の人たちと同じ瞬間に同じワクワクを共有できていることが、本当に不思議で、すごく幸せです。

ゲームは、言葉も国境も越えて、人の心をひとつにできるものだと思っています。

30周年という特別な年に、TGS BOOSTERZとしてその一部になれることを誇りに思いながら、皆さんと一緒に、この場所ならではのワクワクをもっと広げていきたいです。

ここからまた、新しい物語や出会いを、皆さんと一緒に生み出していけたら嬉しいです。

TGS2026でお会いできるのを楽しみにしています！

Kayaneさん

＜プロフィール＞

Marie-Laure 'Kayane' Norindrは34歳で、プロの格闘ゲームプレーヤーであり、ゲームチャンネル「Game One」のテレビ司会者。9歳の頃から格闘ゲームの大会に出場し、世界中を飛び回り、トッププレーヤーの1人として活躍。ギネス世界記録に67回の表彰台入りを登録しており、格闘ゲーム大会における女子部門の表彰台記録を保持している。

これらの活動に加え、彼女は自身の会社を設立し、ソーシャルメディアやYouTube、Twitchチャンネルでゲーム関連のコンテンツを制作している。

【コメント】

2年連続でTGS BOOSTERZの一員になれたことを、大変光栄に思い、嬉しく思っています！TGSの30周年記念イベントでどんな企画が用意されているか、今から楽しみです！

Junpei ZakiさんとTaizo Zakiさん

＜プロフィール＞

オーストラリアを拠点に活動するJunpei ZakiさんとTaizo Zakiさんは、2,500万人以上の巨大なグローバルファンベースを誇る。Junpeiさん（フォロワー2,300万人）は、インターネットカルチャーをベースにした、視聴者参加型のゲームやアニメのリアルコンテンツを発信。Taizoさん（フォロワー200万人）は料理などリアルなチャレンジ系コンテンツでファンを魅了している。この2人がタッグを組み、TGS2026の熱狂を世界へと発信する。

【コメント】

・Junpei Zakiさん

東京ゲームショウ2026に参加できて超興奮しています！今年はTGSの30周年であり、僕にとっては6回目の参加です。TGSの歴史の20%をこの目で見てきたことを誇りに思います！Let's GOOO!!!

・Taizo Zakiさん

30周年を迎える東京ゲームショウにTGS BOOSTERZとして参加させていただき、とても光栄です。TGSを最高に盛り上げるために全力でチャレンジします。 Bread

Shao Dowさん

＜プロフィール＞

国際的なラッパー、マンガ家、そして時折忍者としても活動するShao Dow（「Wow Bro」と韻を踏む）は、アニメやゲームからインスピレーションを得つつも、人生そのもののサウンドトラックとして書かれた音楽を生み出している。

Shao Dowさんの楽曲は「フォートナイト」（「Thunder Roll」）に起用されたほか、「ゴッド・オブ・ウォー」や「ボーダーランズ4」といったゲーム、さらにはAmazon Prime Videoのアーセナル・ドキュメンタリーでも使用されている。

彼は世界中でツアーを行なっており、日本で開催された大阪万博ではイングランドの公式代表としてパフォーマーを務めた。

【コメント】

「名誉」と「熱狂」を同時に味わうような気持ちでとても光栄です！

TGS BOOSTERZチームの公式アンバサダーとして参加し、史上初の5日間にわたる東京ゲームショウに招待されたことを、心から光栄に思います！()

ゲームやアニメから大きなインスピレーションを得ているラッパー（兼、時折忍者）として、世界最大級のゲームイベントの一員になれることは、この上ない光栄です。

これまで世界中のゲームやアニメのコンベンションに参加し、パフォーマンスもしてきましたが、これほど大規模なイベントは初めてです。

今後大ヒットしそうなゲームをチェックしたり、インディー開発者による刺激的な新作タイトルを発見したり、これほど大規模なイベントが日本でどのように起こるのかを見届けられるのを楽しみにしています。

待ちきれません！

会場でお会いしましょう。

TGS2026の出展申込、締切間近

TGS2026出展申込締切日は5月22日（※）まで。今年は、展示会場の最大・最適化に向けて、展示会場レイアウトの見直しや大規模ブースの分散化等を行なうことで、より多くの企業が出展できるようになっており、ゲームファンやビジネス関係者だけでなく、国内外のプレス、インフルエンサーを積極的に誘致予定。

（※）42小間以上は5月8日で受付を締め切っている。

□「出展のご案内」

広告・協賛の申し込みも順次、受付締切に

TGS2026では、出展と併せて、各種広告・協賛プランも案内中。それぞれ申込締切日の設定が異なる。

・「特別協賛」

＜申込締切日：5月29日＞

□「特別協賛」のご案内

・「公式番組」

＜申込1次締切日：5月29日＞

□「公式番組」のご案内

・「イベントステージ」

＜申込1次締切日：5月29日＞

□「イベントステージ」のご案内

・「クリエイターラウンジ協賛」

＜申込締切日：6月23日＞

□「クリエイターラウンジ協賛」のご案内

・「ファミリーゲームパーク出展・協賛」

＜出展申込締切日：5月29日＞

＜協賛申込締切日：6月23日＞

□「ファミリーゲームパーク出展・協賛」のご案内

・「フードコート協賛・広告」

＜申込締切日：6月23日＞

□「フードコート協賛・広告」のご案内

・「コスプレエリア協賛・広告」

＜申込締切日：6月23日＞

□「コスプレエリア協賛・広告」のご案内

・「来場者募集サイト：オンライン広告」

＜申込締切日：6月23日ほか＞

□「来場者募集サイト：オンライン広告」のご案内

・各種「広告・協賛」

□各種「広告・協賛」のご案内

・「TGSフォーラム スポンサーシップセッション」

＜申込締切日：6月12日（金）＞

□「TGSフォーラム スポンサーシップセッション」のご案内

東京ゲームショウ2026（TOKYO GAME SHOW 2026） 開催概要

会期

・9月17日 ビジネスデイ10時～17時

・9月18日 ビジネスデイ 10時～17時

・9月19日 一般公開日9時30分～17時

・9月20日 一般公開日9時30分～17時

・9月21日 一般公開日9時30分～16時

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なる。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合がある。

会場：幕張メッセ（展示ホール1～11、国際会議場）、TKP東京ベイ幕張ホール

来場予定者数：30万人

募集小間数：3,500小間予定

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズ

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