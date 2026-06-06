きょうだい車とはまったく異なるキャラクター『ヌヴォラーリ』に関するあらゆる情報から、アウディには、『R8』がガヤルドあるいはウラカンに次ぐ存在として扱われてきた従来のヒエラルキーに甘んじるつもりはほとんどないことがうかがえる。【画像】ベースのランボルギーニとの差別化を徹底的した新型V8スーパーカー【アウディ・ヌヴォラーリを詳しく見る】全22枚この新型スーパーカーは、テメラリオというきょうだい車よりもさ