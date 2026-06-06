＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞2024年大会で2位、25年大会は7位。渋野日向子は全米で今年も優勝争いに加わった。2打差3位から出た2日目に3バーディ・3ボギーの「71」。トータル3アンダーはホールアウト時点で首位と1打差の2位につけている。【写真】今となっては貴重？渋野日向子の高校生時代「きょうはパーオン率が低くてかなり難しいラウンドだった。3パットしたとこ