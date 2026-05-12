相続や贈与の話になると、つい「その財産が誰の名義になっているか」という形式面に目が向きがちです。たとえば保険や共済であれば、「契約者は誰か」「受取人は誰か」といった名義関係を確認すれば十分だと考えてしまうかもしれません。しかし、税務の世界で本当に重視されるのは、「そのお金を“実際に負担していたのは”誰か」という点です。この視点が抜け落ちていると、あとから思わぬ税負担が生じることがあります。今回は、本人名義の満期共済金について、実際の裁決事例をもとに、名義と実質負担のズレがどのように課税関係を左右するのかについてみていきましょう。

名義は妻、支払いは夫の生命共済…「満期金」は贈与にあたるか

Aさんは、加入していた生命共済契約が満期を迎えたことから、「満期共済金」を受け取りました。この契約は、契約者・被共済者・受取人のいずれもAさんとなっていました。

通常、「自分で契約し、自分で受け取る」満期共済金であれば、その利益部分は一時所得として所得税の課税対象となります。しかし、この契約の掛金はすべて、夫であるBさん名義の口座から自動振替で支払われていました。つまり、形式上はAさんの契約でありながら、実際の資金負担はBさんが担っていたという構図です。

このように、名義と実態が一致しないケースは決して珍しいものではありません。夫婦間であればなおさら、どちらが負担しているかを厳密に区別しないまま支払いが行われることも多く、線引きが難しいこともたしかです。

しかし税務署は、「掛金を負担していたのはBさんである」ことを理由に、満期共済金はBさんからAさんへの贈与に当たるとして、Aさんに贈与税の課税処分を行いました。これに対し「実質的には自分が負担していた」とAさんが反論したことで、争いは国税不服審判所に持ち込まれることとなりました。

本件の争点は、共済掛金を実際に負担していたのは誰かという一点に尽きます。その負担者によって、満期共済金が贈与とみなされるかどうかが決まるためです。

支払いは夫婦の「家計調整の一環」と主張したAさん

納税者（Aさん）の主張

Aさんは、掛金は実質的に自らが負担しており、満期共済金は贈与には該当しないと主張しました。

Aさんには掛金を支払うだけの十分な収入があり、実際に所得税の申告では生命保険料控除を適用していたことなどを挙げ、Bさんの口座から支払われていたのはあくまで手続上の都合にすぎないとしました。

また、夫婦間では生活費の分担を通じてバランスを取っており、Aさんが食費や教育費などを多く負担することで、掛金相当額は実質的に精算されていたと述べました。

課税庁の主張

これに対し課税庁は、掛金が口座振替で支払われている場合、その口座名義人が負担者と認定されるのが原則であるという明確な基準を示しました。

この原則を覆すには、「実際には別の者が負担していた」と認められるだけの具体的かつ客観的な証拠が必要ですが、Aさんの主張は曖昧で具体性に欠け、信用性が乏しいと反論。

また、生命保険料控除の適用についても、あくまで申告上の取扱いにすぎず、申告書に記載したことが実際の負担者を示す根拠にはならないと整理しました。

審判所は、「みなし贈与」だとして満期金に贈与税がかかると判断

国税不服審判所は、課税庁の主張を支持しました。

この共済契約では、「Bさんが掛金を負担し、満期共済金をAさんが受け取った」という関係にあります。この構造は、Bさんが自らの財産をAさんへ移転したのと同じ経済的効果を持つと評価されます。

税法上は、当事者に贈与の意思がなくても、一方が経済的負担を負い、他方が利益を受ける関係が成立していれば「みなし贈与」として贈与と同様に扱われることになります。

これを踏まえて、審判所は、掛金が継続的にBさん名義の口座から支払われていた以上、特段の事情がない限り、その負担者はBさんと認定するのが相当であると判断しました。また、Aさんが主張した「生活費の分担による精算」については、具体的な裏付けがなく、説得力に欠けるとして採用されませんでした。

結果的に、満期共済金はBさんからAさんへの贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となると結論づけられました。

税務では名義より「実態」が重視される

本件は、「名義上は問題がなさそうに見える取引でも、実態に着目すると課税関係が大きく変わり得る」ことを示した事例です。

特に押さえておきたいのは、保険や共済では「誰が契約したか」ではなく、「誰が負担したか」が課税判断の基準になるという点です。

「家計は一緒」「あとで精算している」といった感覚的な説明では足りず、税務上はあくまで客観的な証拠に基づいて判断されます。こうした「感覚とルールのズレ」が、思わぬ課税の原因となります。

日常生活では自然に行っているお金のやり取りも、税務の視点から見るとまったく別の意味を持つことがあります。とりわけ長期間にわたって掛金を積み立てるタイプの契約では、その積み重ねが最終的に大きな課税リスクとなる可能性があります。

保険や共済については、誰のお金で積み立てているのかを意識し、その事実を説明できる状態にしておくことが、将来の思わぬ税務トラブルを防ぐことにつながるでしょう。

高橋 創

税理士