ＰＡＬＴＡＣ<8283.T>はストップ高カイ気配。１１日取引終了後、親会社メディパルホールディングス<7459.T>から完全子会社化を目的とするＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株６６５０円としており、これにサヤ寄せする格好となっている。



買い付け予定数は２８９４万７３９株（下限８６７万６１００株、上限設定なし）、買い付け期間は５月１２日～７月７日。ＴＯＢ成立後にＰＡＬＴＡＣ株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１１日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。



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出所：MINKABU PRESS