【東京都渋谷区】コスメブランド「too cool for school」がPOP-UPを開催！新テクスチャーリップを公開



韓国発のコスメブランド「too cool for school(トゥークールフォースクール)」は、5月24日(日)〜31日(日)の8日間、POP-UP「Journey Into Color」を開催する。

POP-UPでは、韓国で多くのセレブから支持を集めてきた「スウェイリップベルベット」に加え、新テクスチャーリップ「スウェイリップデューイ」を世界初公開。さらに、これからの夏にぴったりな新作のベースアイテムも体験できる。ここでしか出会えない特別なアイテムを取り揃え、新たな発見と体験を提供する。

「too cool for school」について



「too cool for school」は、“CONTEMPORARY ART COSMETICS ”をテーマに、ジャンルやコンセプトに捉われない、アイテムを展開する韓国発のビンテージバイブアートコスメブランド。誰かが作ったトレンドや既成概念にとらわれず、個性を活かした自由なスタイルを応援し、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアする、アーティスティックでクールなアイテムで、それぞれの個性を最大限発揮する、自由なメイクを提案する。

現在、韓国内の総合オフラインストアは1,328店舗(ロード／免税／h＆b含め)を構え、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏のバラエティショップやドラッグストアにて展開している。

韓国で数々のコスメアワードを受賞するシェーディングの他、アイシャドウやティントなど幅広いアイテムを展開している。

コンセプトはブランドの世界観を体現する「美術館」



今回のPOP-UP「Journey Into Color」は、ブランドの世界観を体現する「美術館」をコンセプトとし、各商品をまるでアート作品のように展示したギャラリー型の空間となっている。

従来のPOP-UPとは異なり、空間そのものを楽しみながらブランドの世界観に没入できるように設計されている。ブランドが自信をもって届ける新商品を、より深く体験してもらうことを目的としている。

イベントをチェック

イベント内容をチェックしていこう。

まずは、話題の新商品のテスターおよび販売。大人気の「スウェイリップベルベット」や、世界初公開の「スウェイリップデューイ」、新作ベースアイテムなどを体験することができる。

また、会場ではさまざまな商品を販売。主な販売予定商品は、「スウェイリップベルベット」「フロッタージュペンシル「ベールスキンティント」などだ。

なお、今回のPOP-UPでは、スウェイリップデューイの販売は予定されていない。

さらに、プレゼント企画も行われる。場内でのさまざまなイベントを通して、特別なプレゼントが贈られる。また、事前予約の特典も用意している。

各種特典やイベントの詳細は、「too cool for school」の公式SNSをチェックしてみて。

この機会に「too cool for school」のPOP-UP「Journey Into Color」に足を運び、お気に入りのアイテムを見つけてみては。

■Journey Into Color

会場：seeen

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目13-12

期間：5月24日(日)〜31日(日)

時間：10:00〜18:30 ※受付・入場は18:10まで

too cool for school日本公式Instagram：https://www.instagram.com/toocoolforschool_official_jp

(ソルトピーチ)