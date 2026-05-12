6月7日よりWOWOWで放送・配信がスタートする伊藤健太郎主演の『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』に桜井日奈子、一ノ瀬颯、河相我聞、大河内浩、東根作寿英、諏訪太朗、阪田マサノブ、木場勝己が出演することが発表され、あわせて本予告が公開された。

参考：伊藤健太郎『連続ドラマW コンサルタント』で木村文乃が謎の女に GACKTの出演＆主題歌も

本作は、WOWOW初のK-文学（韓国文学）作品の映像化となるダークサスペンス。英国推理作家協会（CWA）主催の世界最高峰のミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門で最終候補作にノミネートされた、イム・ソンスンの『コンサルタント』が原作となる。

伊藤は古本屋でアルバイトをする日々が続くミステリーオタクの伊崎耀を演じ、主演を務める。そのほか謎の組織“カンパニー”から派遣され、伊崎を監視するマネージャー・ 水畑早紀を木村文乃、伊崎の小説家としての才能を見出すも、その才能を“カンパニー”のために利用し、伊崎を翻弄し続ける謎の男・黒川秋峰をGACKTがそれぞれ演じる。

小説家を夢見て、古本屋でアルバイトをする日々が続くミステリーオタクの伊崎耀（伊藤健太郎）。ある日、伊崎の元に、とある出版社の代理人を名乗る謎の男から犯罪小説の執筆オファーが舞い込む。それは主人公という名のターゲットを誰にも気づかれない“完璧な暗殺”によって死に至らしめる物語を書いてくれというものだった。黒川の言葉に乗せられ、疑いも無く小説を書き上げた伊崎だったが、後日、衝撃的な事実を知ることになる。それは、自分が書いた小説どおりに人が死んでいくという事実だった。殺害の実行という特殊な任務を完璧に遂行する、姿の見えないミステリアスな会社の存在。そこから派遣されて彼を監視する謎の女性マネージャー。“死”をも商品化してしまう圧倒的な巨悪に巻き込まれ、逃げ場を失ってしまった主人公。果たして彼の運命の行く先は。

桜井が演じるのは、伊崎が表向きにコンサルタントとして働く外資系企業で、経理を担当している斎藤良美。伊崎と良美は恋に落ち、交際に発展するものの、伊崎は暗殺コンサルタントであることを隠しており、一方で良美も秘密を抱えていている。

一ノ瀬は、警視庁捜査一課の刑事・菅野正人を演じる。菅野は、伊崎が関わった一連の「自然死」や「自殺」の 裏に何かあるのではないかと疑う。「追われる」伊崎と「追う」菅野は実は“ある繋がり”を持っていた。

さらに伊崎が勤める会社の支社長・徳永貞夫役で河相、伊崎が執筆した“完璧な暗殺シナリオ”の犠牲者、つまり、実際に暗殺のターゲットとなる国会議員・山室将成役で大河内、牧師・三枝孝之役で東根作、酪農家・加藤篤志役で諏訪、リストラ部長・榎本和昌役で阪田、“会長”と呼ばれる男役で木場が出演する。

公開された本予告には、平凡な男だったはずの伊崎(伊藤健太郎)や“カンパニー”に所属する黒川（GACKT）と早紀（木村文乃）の姿が。そして「殺し屋という仕事を続ける限り、本当の意味で人を愛することはできない」という早紀の言葉とは裏腹に、親密になっていく伊崎と良美（桜井日奈子）。刑事・菅野（一ノ瀬颯）は伊崎の正体を暴くことができるのか。また、黒川から伊崎へと放たれる「人間は誰かの死にコミットせずには生きられない」、「ようやく本物の人殺しになれましたね」という言葉は一体どのような意味なのか。

コメント桜井日奈子（斎藤良美役）主人公伊崎と同じ会社で働き、恋仲になる女性、斎藤良美を演じました。一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました。一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとても嬉しかったです。ただ小説家として認められたかった伊耀が、書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえると嬉しいです。

一ノ瀬颯 （菅野正人役）本作への出演が決まった際は、心から嬉しかったです。作品の題材・内容がとても面白かったこと、そして『ハスリンボーイ』の大好きなチームとまた一緒にお仕事できることがとても嬉しく、撮影が待ち遠しかったです。本作はファンタジーの様な非現実感がありつつも、世界のどこかで実際に起こっている可能性が否定できないような、ワクワクとゾクゾクが並存する題材だったので、日々楽しく演じることができました。僕が演じる菅野は、警察での決定事項に違和感を抱き、それを覆そうとするが故に異端として扱われるような人物ですが、それをものともせず、自分が思った道を突き進み、真実を追求する姿勢はとてもかっこいいので、ぜひ彼にも注目していただきたいです。ハラハラドキドキで目が離せない本作、ぜひご覧ください！（文＝リアルサウンド編集部）