『リボーン』高橋一生、複雑な“一人二役”も圧巻の演じ分け 今夜第5話放送
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の第5話がきょう12日に放送される。
【写真】全然違う！圧巻の一人二役を演じる高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
第5話では、英人がこの時代に生きる根尾光誠を演じることに。NEOXISで光誠の秘書として働く英人の妹・野本英梨（横田真悠）の手違いで、光誠の悲願でもある自社ビル建設用の土地交渉の日に光誠が不在にするという大問題が発生してしまう。そこで友野達樹（鈴鹿央士）と英梨が講じた策が、光誠そっくりの英人を影武者として交渉に臨ませることだった。
今は英人として生きながらも、それは転生前に自分が成功させた交渉ゆえに“未来の記憶”通りに進めれば問題ないかと思っていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶にはない発言が飛び出し、思わぬ窮地に陥る。さらに、転生前には気づかなかった光誠に対する思いも見えてくる。NEOXISの未来を懸けた真剣交渉のはずが、池谷更紗（中村アン）も巻きこんだ想定外の修羅場へと発展。はたして自社ビル建設の大事な一歩となる交渉の行方やいかに。
これまでもSNSでは「高橋一生の一人二役演技が素晴らしすぎるよ」「演技力の化け物すぎる」「極似た顔の別の人に見えるのすごい」と称賛の声が上がっていたが、今回は英人に転生した光誠が、本来の自分である根尾光誠を演じるという複雑で難易度の高い演技に挑戦。高橋が圧巻の演じ分けを披露する。
【第5話あらすじ】
あかり商店街は一大行事である春祭りに向けて動き始める。野本英人に転生した根尾光誠（高橋一生）は全く関心がない中、祭りの実行委員長に任命されて困惑。しかも商店街の人たちの意見がぶつかり話はまとまらず、準備は一向に進む気配がなく…。
そこへ、妹の野本英梨（横田真悠）と友野達樹（鈴鹿央士）が英人に助けを求めにやってくる。NEOXISの自社ビル用地の重要な交渉が控える中、秘書である英梨の手違いでこの時代に生きる根尾光誠が海外出張に行ってしまったため、光誠に瓜二つの英人に影武者として交渉に臨んでほしいというのだ。英人は祭りから抜け出せるチャンスとばかりに快諾。英人の中に入った光誠が、まさかの“根尾光誠”を演じて交渉に臨むことに！
転生前に交渉を成功させた際の記憶を呼び起こし、その通りに再現すれば問題ないと考えていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶とは異なる発言が飛び出し焦る英人。さらに、篠宮から投げかけられた質問の答えに詰まってしまったことで、交渉の雲行きが怪しくなり…！
一方、英人の浮気を疑う池谷更紗（中村アン）は英人を尾行したところ、ある場面に遭遇し…!?
【写真】全然違う！圧巻の一人二役を演じる高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
今は英人として生きながらも、それは転生前に自分が成功させた交渉ゆえに“未来の記憶”通りに進めれば問題ないかと思っていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶にはない発言が飛び出し、思わぬ窮地に陥る。さらに、転生前には気づかなかった光誠に対する思いも見えてくる。NEOXISの未来を懸けた真剣交渉のはずが、池谷更紗（中村アン）も巻きこんだ想定外の修羅場へと発展。はたして自社ビル建設の大事な一歩となる交渉の行方やいかに。
これまでもSNSでは「高橋一生の一人二役演技が素晴らしすぎるよ」「演技力の化け物すぎる」「極似た顔の別の人に見えるのすごい」と称賛の声が上がっていたが、今回は英人に転生した光誠が、本来の自分である根尾光誠を演じるという複雑で難易度の高い演技に挑戦。高橋が圧巻の演じ分けを披露する。
【第5話あらすじ】
あかり商店街は一大行事である春祭りに向けて動き始める。野本英人に転生した根尾光誠（高橋一生）は全く関心がない中、祭りの実行委員長に任命されて困惑。しかも商店街の人たちの意見がぶつかり話はまとまらず、準備は一向に進む気配がなく…。
そこへ、妹の野本英梨（横田真悠）と友野達樹（鈴鹿央士）が英人に助けを求めにやってくる。NEOXISの自社ビル用地の重要な交渉が控える中、秘書である英梨の手違いでこの時代に生きる根尾光誠が海外出張に行ってしまったため、光誠に瓜二つの英人に影武者として交渉に臨んでほしいというのだ。英人は祭りから抜け出せるチャンスとばかりに快諾。英人の中に入った光誠が、まさかの“根尾光誠”を演じて交渉に臨むことに！
転生前に交渉を成功させた際の記憶を呼び起こし、その通りに再現すれば問題ないと考えていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶とは異なる発言が飛び出し焦る英人。さらに、篠宮から投げかけられた質問の答えに詰まってしまったことで、交渉の雲行きが怪しくなり…！
一方、英人の浮気を疑う池谷更紗（中村アン）は英人を尾行したところ、ある場面に遭遇し…!?