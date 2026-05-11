【ROIROM】幸せな環境をつかめた♡ 浜川路己が語る“夢と向きあい続けた日々”とは...？

夢への熱い思いを絶やすことなく進み続け、ついにデビューを実現させたROIROMがRayに初登場！そこで今回は、浜川路己さんにROIROMとして活動する“今に至るまでの経験や思い”を語ってもらいました。夢と向きあい続けた日々の葛藤や決意を、等身大の言葉でたっぷりお届けします。

音楽の道を志してから、それぞれの場所で一途に夢を追いかけてきた2人。ROIROMとして活動する今に至るまでの経験や思いを、たっぷり語ってもらいました。

夢をあきらめる覚悟を持つことで100%の全力を出しきれた

「中学1年で事務所に入りダンスレッスンなどを始めた時点では、明確な夢を抱いていたわけではなく、芸能人になれたらいいなぁくらいの軽い気持ちでした。

それが、14才で韓国の事務所からのスカウトを受けたときに、このふわっとした夢も叶えるチャンスがあるのかもと思い、本気で向きあうギアが入りました。

今までとは違う環境でのレッスンなどで刺激を得る一方で、練習生生活やオーディションに挑む日々が続いていく......。サポートしてくれる両親に早く恩返ししたいのに、現実はどうにもならないもどかしさと不安でいっぱいでした。

そんな気持ちを抱えながら18才を迎えたとき、19才になるまでの1年間で、光が見えなかったら、スパッとやめて別の道を歩もうと決心。これは、その当時の自分の力を100%出しきる状態までに持っていくための追い込みでもありました。

その結果、この間に受けたオーディションで、自分の最大限が出しきれたし、合格とはならずとも、自分がレベルアップしていくのをちゃんと感じられたことで、今もこの道を歩み続けられています。

アイドルのオーディションって、もしかしたら読者のみなさんが受ける就職試験と似ているのかも！？

受ける側の入りたい気持ちが先行する“片思い”。求められている人物像にハマるよう試行錯誤して挑むけど、簡単には結果が実らない辛さ。

今でも思考実験のように過去のオーディションを思い返すことはあるけど、こうして大夢くんと一緒にやれる幸せな環境をつかめたことで、まわりのオトナの方々が言っていた“結局は相性だから”という言葉の意味が少しわかってきたような気もします」