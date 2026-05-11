【『今日好き』クライストチャーチ編カップルインタビューVol.1】“会えない危機”を乗り越え…かいと＆とあ
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「クライストチャーチ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったかいと（田代魁音）ととあ（金沢十亜）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】かいとがとあの“理想の告白”を実現！「とわに愛します」
■ギリギリまで迷っていたとあ「こんなに好きになってくれる人いるんだ」
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください
かいと：笑顔がとてもかわいい子だなと思いました。
とあ：目線が合わないこともあって、ミステリアスな人だなって思いました。
かいと：（笑）
――お互いに明確に好きだなって確信した瞬間はいつですか？
かいと：2日目の、病院に行っていて会えなかった時間に好きだなって思いました。
とあ：ギリギリまで告白に行くか悩んでいて…。めっちゃ迷ってたんですけど、最後のアピールタイムで「こんなにとあのこと好きになってくれる人いるんだ」って思って、好きになりました。
――最後のアピールタイムでの折り紙は、どのタイミングでやろうと思ったのですか？
かいと：元々、折り紙で何かしようかなと思っていたんですけど、機会がずっとなくて…。病院に行っている時に「ケガしちゃって、アクロバットもできないから、折り紙やろうかな」と思って決めました。
――もらった時はどう思いましたか？
とあ：折り紙の繊細さにびっくりして！
かいと：繊細さ（笑）。
とあ：めっちゃキレイなお花だった。お花が好きだからうれしかったのと、意味も込められていて、準備してくれたんだなっていうのがわかってうれしかったです。
――渡す時の言葉をもう1回聞きたいです！
かいと：「とわに愛します」って言いました。え、だよね!?
とあ：もう、やられた！最後のツーショットで全部やられました。「やったな、こいつ」て思って（笑）。
――そこで気持ちが一気にかいとくんに？
とあ：告白するならかいとくんって決めてたんですけど、そこで気持ちが固まりました。
――かいとくんは、とあちゃんのことを最初からずっと…？
かいと：はい、好きでした。
とあ：（笑）
かいと：なに照れてるの（笑）。
■相手の好きなところは？直してほしいところも聞いてみた
――カップル成立できる自信はありました？
かいと：僕は10％くらいですね。
とあ：する気満々だったんですけど、できるだろうなっていう自信はゼロでした。
かいと：なんで？振られると思ったってこと？
とあ：最後に（彼氏が）いたの中2なのね。いた時の感覚とか全部忘れちゃって、本当に恋できるのかなとか思ったけど…。彼氏欲しいからガチだったのね。「できないんじゃない？」みたいな感じでしたね（笑）。
――告白の前の日の夜はどんなことを考えていましたか？
かいと：僕は、意味を考えながら折り紙を折っていました。付き合いたかったので、頑張ろうと思いました。
とあ：決められなさすぎて泣いてたんですよ。「どうしよう」って思っていて。かいとくんは、ドキドキとかメロさとかはいっぱいあったんですけど、話した時間自体は全然なくて。とおまくんへ言葉も考えなきゃいけないし…。スタッフさんに相談した時に、「最後のかいとくんのアピールタイムで話して決めたら？後悔しないようにしなね」って言ってくれて。最後のアピールタイムで話して、やられました（笑）。
――告白された時はどう思いましたか？
かいと：とあちゃんが歩いてきて、顔が元気ない感じだったので、「ああ、振られるんだな」って思ってた。しかも告白の最初の言葉も、「2泊3日ありがとうございました。だけど…」みたいな感じだったから「終わったな」って（笑）。でも付き合えたから、その時は混乱していました（笑）。
――今回は女子から告白でした。男子から告白だった場合、どんな告白が理想でしたか？
とあ：最後のツーショットで言ってくれた「とわに愛します」を入れてほしい（笑）。
――最後にその告白を実現してもらえますか？
とあ：やったあ！マジで男の子からが良かったんよ。
かいと：僕もしたかったよ。
――でもかいとくんは気持ちをずっと伝えてくれていましたね！
とあ：たしかに。
かいと：好きって言ってたしね、大好きって。
――改めて相手の好きなところを教えてください
かいと：笑顔がめっちゃ好き。あと最近は、言ったことに対して、調べてくれたり興味持ったりしてくれるのがうれしいなって思います。
とあ：とあのためを思って行動してくれる。すごいうれしいなって思います。かいとくんは、寝るのがめちゃめちゃ早いんです。早年早起き。（自分は）遅寝遅起きなんですよ。付き合ってから、合わせてくれるようになって。とあが夜遅くまで仕事だった日に、「寝ようかな」って言ってたのに、家に着くまでLINEしてくれて…。優しいなって思いましたね。
――直してほしいところは？
かいと：ない。
とあ：うーん、とあもないかなあ。「自信ないな」って思ってたんですけど、自信あるらしいので良かったです（笑）。
■かいとがとあの理想の告白を再現「とわに愛します」
――最近お互いのことでキュンとした瞬間は？
とあ：意外と…意外とおバカさん？
かいと：悪口じゃん！
とあ：漢字わからない、みたいな（笑）。
かいと：やめろよ、それ（笑）！
――旅中で一番記憶に残っていることは？
かいと：濃かったよね、全部のツーショットが。なんだろうなあ。
とあ：とあは本当に最後（のツーショット）。あそこにかかってた。
かいと：僕もそこにかけてた（笑）！結構本気で伝えにいきました。
――これから2人でしたいことや行きたい場所はありますか？
かいと：2人でずっと「ディズニーに行きたい」って言ってるよね。
とあ：うん。あと夏になったら花火に行きたいんだよね？
かいと：うん。
――ダブルデートするならどのカップルと行ってみたい？
とあ：ゆうゆう（今野優誠＆岩間夕陽）。
かいと：僕はしゅんゆま（倉澤俊＆谷村優真）。
――これからどんなカップルになっていきたいか教えてください
かいと：お互い言いたいことを言い合って、ぶつかることもあると思うけど、話し合って解決できたらいいなって思っています。
とあ：とあも同じで、嫌なことがあったら隠さないことと、話し合いたいなって思います。
――最後に、とあちゃんへ理想の告白をお願いします！
かいと：2泊3日ありがとうございました。とあちゃんと1日目に話して、かわいくて優しいところにとても惹かれました。ケガして病院に行っちゃって、その時も、とあちゃんが頭から離れなくて、大好きになりました。これからも一緒にいてほしいです。とわに愛します、付き合ってください。
とあ：はい、合格で〜す（笑）！めっちゃいいですね。これが良かったな〜って思ったりしたり（笑）。
【動画】かいとがとあの“理想の告白”を実現！「とわに愛します」
■ギリギリまで迷っていたとあ「こんなに好きになってくれる人いるんだ」
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください
とあ：目線が合わないこともあって、ミステリアスな人だなって思いました。
かいと：（笑）
――お互いに明確に好きだなって確信した瞬間はいつですか？
かいと：2日目の、病院に行っていて会えなかった時間に好きだなって思いました。
とあ：ギリギリまで告白に行くか悩んでいて…。めっちゃ迷ってたんですけど、最後のアピールタイムで「こんなにとあのこと好きになってくれる人いるんだ」って思って、好きになりました。
――最後のアピールタイムでの折り紙は、どのタイミングでやろうと思ったのですか？
かいと：元々、折り紙で何かしようかなと思っていたんですけど、機会がずっとなくて…。病院に行っている時に「ケガしちゃって、アクロバットもできないから、折り紙やろうかな」と思って決めました。
――もらった時はどう思いましたか？
とあ：折り紙の繊細さにびっくりして！
かいと：繊細さ（笑）。
とあ：めっちゃキレイなお花だった。お花が好きだからうれしかったのと、意味も込められていて、準備してくれたんだなっていうのがわかってうれしかったです。
――渡す時の言葉をもう1回聞きたいです！
かいと：「とわに愛します」って言いました。え、だよね!?
とあ：もう、やられた！最後のツーショットで全部やられました。「やったな、こいつ」て思って（笑）。
――そこで気持ちが一気にかいとくんに？
とあ：告白するならかいとくんって決めてたんですけど、そこで気持ちが固まりました。
――かいとくんは、とあちゃんのことを最初からずっと…？
かいと：はい、好きでした。
とあ：（笑）
かいと：なに照れてるの（笑）。
■相手の好きなところは？直してほしいところも聞いてみた
――カップル成立できる自信はありました？
かいと：僕は10％くらいですね。
とあ：する気満々だったんですけど、できるだろうなっていう自信はゼロでした。
かいと：なんで？振られると思ったってこと？
とあ：最後に（彼氏が）いたの中2なのね。いた時の感覚とか全部忘れちゃって、本当に恋できるのかなとか思ったけど…。彼氏欲しいからガチだったのね。「できないんじゃない？」みたいな感じでしたね（笑）。
――告白の前の日の夜はどんなことを考えていましたか？
かいと：僕は、意味を考えながら折り紙を折っていました。付き合いたかったので、頑張ろうと思いました。
とあ：決められなさすぎて泣いてたんですよ。「どうしよう」って思っていて。かいとくんは、ドキドキとかメロさとかはいっぱいあったんですけど、話した時間自体は全然なくて。とおまくんへ言葉も考えなきゃいけないし…。スタッフさんに相談した時に、「最後のかいとくんのアピールタイムで話して決めたら？後悔しないようにしなね」って言ってくれて。最後のアピールタイムで話して、やられました（笑）。
――告白された時はどう思いましたか？
かいと：とあちゃんが歩いてきて、顔が元気ない感じだったので、「ああ、振られるんだな」って思ってた。しかも告白の最初の言葉も、「2泊3日ありがとうございました。だけど…」みたいな感じだったから「終わったな」って（笑）。でも付き合えたから、その時は混乱していました（笑）。
――今回は女子から告白でした。男子から告白だった場合、どんな告白が理想でしたか？
とあ：最後のツーショットで言ってくれた「とわに愛します」を入れてほしい（笑）。
――最後にその告白を実現してもらえますか？
とあ：やったあ！マジで男の子からが良かったんよ。
かいと：僕もしたかったよ。
――でもかいとくんは気持ちをずっと伝えてくれていましたね！
とあ：たしかに。
かいと：好きって言ってたしね、大好きって。
――改めて相手の好きなところを教えてください
かいと：笑顔がめっちゃ好き。あと最近は、言ったことに対して、調べてくれたり興味持ったりしてくれるのがうれしいなって思います。
とあ：とあのためを思って行動してくれる。すごいうれしいなって思います。かいとくんは、寝るのがめちゃめちゃ早いんです。早年早起き。（自分は）遅寝遅起きなんですよ。付き合ってから、合わせてくれるようになって。とあが夜遅くまで仕事だった日に、「寝ようかな」って言ってたのに、家に着くまでLINEしてくれて…。優しいなって思いましたね。
――直してほしいところは？
かいと：ない。
とあ：うーん、とあもないかなあ。「自信ないな」って思ってたんですけど、自信あるらしいので良かったです（笑）。
■かいとがとあの理想の告白を再現「とわに愛します」
――最近お互いのことでキュンとした瞬間は？
とあ：意外と…意外とおバカさん？
かいと：悪口じゃん！
とあ：漢字わからない、みたいな（笑）。
かいと：やめろよ、それ（笑）！
――旅中で一番記憶に残っていることは？
かいと：濃かったよね、全部のツーショットが。なんだろうなあ。
とあ：とあは本当に最後（のツーショット）。あそこにかかってた。
かいと：僕もそこにかけてた（笑）！結構本気で伝えにいきました。
――これから2人でしたいことや行きたい場所はありますか？
かいと：2人でずっと「ディズニーに行きたい」って言ってるよね。
とあ：うん。あと夏になったら花火に行きたいんだよね？
かいと：うん。
――ダブルデートするならどのカップルと行ってみたい？
とあ：ゆうゆう（今野優誠＆岩間夕陽）。
かいと：僕はしゅんゆま（倉澤俊＆谷村優真）。
――これからどんなカップルになっていきたいか教えてください
かいと：お互い言いたいことを言い合って、ぶつかることもあると思うけど、話し合って解決できたらいいなって思っています。
とあ：とあも同じで、嫌なことがあったら隠さないことと、話し合いたいなって思います。
――最後に、とあちゃんへ理想の告白をお願いします！
かいと：2泊3日ありがとうございました。とあちゃんと1日目に話して、かわいくて優しいところにとても惹かれました。ケガして病院に行っちゃって、その時も、とあちゃんが頭から離れなくて、大好きになりました。これからも一緒にいてほしいです。とわに愛します、付き合ってください。
とあ：はい、合格で〜す（笑）！めっちゃいいですね。これが良かったな〜って思ったりしたり（笑）。