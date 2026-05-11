小室哲哉、角川春樹監督との思い出話 当時は20代で「何もわかっていなかった」
音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、俳優の野村宏伸（60）が11日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画『天と地と』（1990）の舞台あいさつに登壇した。
【別カット】舞台あいさつに登壇した小室哲哉、野村宏伸、南佳孝
小室は、角川春樹氏が製作を務めた『ぼくらの七日間戦争』（1988）で「SEVEN DAYS AWR」を、同じく角川春樹氏が脚本・製作総指揮・監督を務めた。『天と地と』で「天と地と〜HEAVEN AND EARTH〜」、「炎」を手掛けた。『天と地と』での音楽の思い出を問われると、小室は「僕は20代で何もわかっていなかった。言われるがまま、指示のままだった」と懐かしみながら「最大の指示はカナダのカルガリーで合戦シーンを撮るということで『見に来なさい』に近かったかな（笑）。飛んでいきました」と振り返る。角川監督が座るディレクターズチェアの横で撮影を見学したそうで「1番いいシーンだった」と感謝していた。
角川映画50周年プロジェクトとして、今月1日から開催中の『角川映画祭』。角川映画の代表作の1本である『天と地と』が35年ぶりに上映された。また、『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamuraオーチャードホールで開催されることも決定し、小室哲哉、野村宏伸に加え、南佳孝（『スローなブギにしてくれ』の主題歌を担当）、マリーン（『キャバレー』の主題歌を担当）、藤井空（ジャズトランペッター、ピアニスト）の参加も発表された。
【別カット】舞台あいさつに登壇した小室哲哉、野村宏伸、南佳孝
小室は、角川春樹氏が製作を務めた『ぼくらの七日間戦争』（1988）で「SEVEN DAYS AWR」を、同じく角川春樹氏が脚本・製作総指揮・監督を務めた。『天と地と』で「天と地と〜HEAVEN AND EARTH〜」、「炎」を手掛けた。『天と地と』での音楽の思い出を問われると、小室は「僕は20代で何もわかっていなかった。言われるがまま、指示のままだった」と懐かしみながら「最大の指示はカナダのカルガリーで合戦シーンを撮るということで『見に来なさい』に近かったかな（笑）。飛んでいきました」と振り返る。角川監督が座るディレクターズチェアの横で撮影を見学したそうで「1番いいシーンだった」と感謝していた。