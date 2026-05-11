全英語詞が特徴のロックバンド「Hi-STANDARD」が、10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、憧れのバンドから言われた衝撃のひと言を明かした。

アメリカのパンクバンド「NOFX」と知り合ったきっかけについて、ボーカル・ベースの難波章浩は「NOFXの活動は憧れだった」と告白。海外進出を夢見ていたが、「NOFX」が来日することになり「会いに行こう」と決意。持参したCDを聞いてもらったところ、「日本ツアーをやるから1本やってみろ」とのオファーをもらい急きょ北海道へ。

しかし「僕らチューニングメーターを使ってなかった」と回想。「今はもう当たり前に使うんですけど、音を合わせるっていう機械。それを僕と（横山）健君は使わないで、Aっていう音を最初にボーンって出して」と、自身らの音感を頼りに合わせていたという。

そのため「それはそれでカッコ良かったかもしれないけど、たぶんめちゃくちゃ音が合ってなかった」とぶっちゃけ。「（NOFXのファット・）マイクに、“お前らライブはいいけど、なんか音が合ってねぇし、勢いだけで。チューニングメーター使え”って言われた」と苦笑いしていた。