ヨドコウ<5451.T>は続落し、年初来安値を更新した。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１９６０億円（前期比０．３％増）、営業利益は１０３億円（同１３．２％減）とした。年間配当予想は中間２０円・期末３３円の合計５３円（前期実績は９１円）を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。カラー鋼板の原料となるシンナー・塗料を筆頭に、原油価格の高騰で製造コストが押し上げられることを想定する。２６年３月期は売上高が１９５３億７３００万円（前の期比６．３％減）、営業利益が１１８億６８００万円（同１４．５％減）だった。



なお、ヨドコウは同時に連結子会社の淀川盛餘（合肥）高科技鋼板（ＹＳＳ社）の出資持ち分の全部又は一部譲渡に向けて上海秦恒国際貿易と進めていた協議を中止すると発表。ＹＳＳ社の持ち分譲渡は現在他の候補先と具体的な協議を行っており、関係会社株式売却益（連結）については２月の開示通りに２７年３月期の業績予想に織り込んでいる。



出所：MINKABU PRESS