お母さんとお姉ちゃんが旅行で留守にしている間、ずっと元気がなかったワンコ。2人が帰ってきたら、急に元気を取り戻して熱烈歓迎してくれて…？

愛にあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破。「嬉しそう」「よかったね」「感動した」といった声が寄せられています。

【動画：母と姉が旅行中、元気無く『悲しい顔』をする犬→帰宅後…愛を感じる『再会の瞬間』】

お留守番中の様子

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、お母さんとお姉ちゃんが旅行から帰ってきて、元保護犬の「ワンジロー」くんと再会した時の様子です。

2人がいない間、元気も食欲もなかったというワンジローくん。一緒にお留守番をしていたお父さんとお兄ちゃんは、「具合が悪いのかな？」と心配で仕方なかったそう。

ところがお母さんとお姉ちゃんが帰ってきた途端、ワンジローくんは元気いっぱいになり、しっぽをパタパタさせながら玄関までお出迎えに行ったとか。寂しくてしょんぼりしていただけだとわかり、お父さんとお兄ちゃんはホッと一安心。

お母さんとお姉ちゃんと再会！

2人がお家に入ってきたら、ワンジローくんはお母さんに飛びついて熱烈歓迎！その後はお姉ちゃんの匂いをクンクン嗅いで、「どこで何してたの？」と厳しくチェックしていたそう。

そしてお姉ちゃんが階段を上り始めるとついていき、「もっと構って」とばかりに飛びついて甘えたとか。

甘えている途中でお姉ちゃんが持って帰ってきたおもちゃを強奪したかと思うと、お次はマスクを奪い取って大暴れし始めたワンジローくん。嬉しすぎて荒ぶっている姿が、たまらなく可愛いです。こんな風に愛情たっぷりでお出迎えしてもらえて、お母さんとお姉ちゃんも嬉しかったことでしょう。

家族みんながいれば幸せ

翌日のワンジローくんはお母さんに撫でてもらったり、お姉ちゃんやお兄ちゃんに構ってもらったりして、とても幸せそうに過ごしていたそう。家族みんなが揃ったら食欲も出て、お父さんのご飯まで狙っていたとか。ご家族のことが大好きで、いつも一緒にいたいワンジローくんなのでした。

この投稿には「しょんぼり顔からの、帰宅後のはっちゃけぶりｗ」「️嬉しさが半端なく爆発してましたね」「ワンジロー君の幸せは家族と一緒にいる事なんだね」といったコメントが寄せられています。

ワンジローくんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。