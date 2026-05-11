突然ですが、ご近所付き合いしてますか？

お隣さんが、どんな人か知らないことも多いですよね？

この作品を見ると、お隣さんやご近所の人が気になり始めるかもしれません！？

なんと、両隣からイケメンたちが”お邪魔”してきて、恋愛に発展するかもーーー！？なんていう、夢のようなラブコメディ♡

テレビアニメ『ただいま、おじゃまされます！』

漫画配信サイト「コミックシーモア」で2020年から配信中！

原作者・和戸村さんによる大人気の作品が待望のテレビアニメ化。

恋と笑いが同居する、ひとつ屋根の下のラブコメディ。

壁の穴でつながった三人のちょっと変わった三角関係ルームシェア生活！

声優陣も豪華！

主人公でアニメ・漫画オタクのOL凛子の声を花澤香菜さん、左隣の部屋に住む親切で爽やかな謎多き紳士・佐槻の声を石川界人さん、右隣に住むのは、凛子も大好きな人気漫画「うさねこ部」の作者・右沙田の声を石谷春貴さんが担当しています！

今週はゲストに、テレビアニメを手掛ける監督のいまざきいつきさん、プロデューサーの石原直樹さん、さらに、アニメ・声優オタクとしてこの番組でもお馴染み！？日本テレビ・アナウンサーの伊藤遼さんも”おじゃま”します！？

いまざき監督のアニメ制作へのこだわりやアフレコエピソード、伊藤アナのアニメ愛溢れる質問が飛び出して４人のトークが盛り上がります！

〜ラインナップ〜

【月】監督・プロデューサー・アニメオタクが語る作品の魅力

【火】キャラクターの魅力＆今夜の展開は！？

【水】豪華声優陣の魅力

【木】監督のこだわりがいっぱい！

【金】主題歌・音楽の魅力、今後の展開は！？

〜イベント概要〜

【タイトル】テレビアニメ『ただいま、おじゃまされます！』

【放送日時】日本テレビ・読売テレビにて毎週火曜深夜放送中！

BS日テレにて、毎週水曜深夜放送中！

【オフィシャルサイト】https://www.tadaoja-anime.com