―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8137> サンワテク 　　東Ｐ 　 +23.02 　　5/ 8　本決算　　　 29.82
<4674> クレスコ 　　　東Ｐ 　 +19.48 　　5/ 8　本決算　　　 17.48
<3097> 物語コーポ 　　東Ｐ 　 +15.18 　　5/ 8　　　3Q　　　 33.66
<4390> アイピーエス 　東Ｐ 　 +13.26 　　5/ 8　本決算　　　　6.74
<6448> ブラザー 　　　東Ｐ 　 +13.15 　　5/ 8　本決算　　　　6.74

<1893> 五洋建 　　　　東Ｐ 　 +13.04 　　5/ 8　本決算　　　　1.51
<4025> 多木化 　　　　東Ｐ 　 +11.83 　　5/ 8　　　1Q　　　 27.50
<6929> 日セラ 　　　　東Ｐ 　 +11.41 　　5/ 8　　　1Q　　　 25.38
<9766> コナミＧ 　　　東Ｐ 　 +10.80 　　5/ 8　本決算　　　　1.66
<8367> 南都銀 　　　　東Ｐ 　 +10.70 　　5/ 8　本決算　　　 30.94

<2060> フィードワン 　東Ｐ 　 +10.61 　　5/ 8　本決算　　　　2.18
<8919> カチタス 　　　東Ｐ 　 +10.23 　　5/ 8　本決算　　　 12.30
<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　　東Ｐ　　 +9.95 　　5/ 8　　上期　　　 48.96
<9882> イエロハット 　東Ｐ　　 +9.12 　　5/ 8　本決算　　　　4.93
<2681> ゲオＨＤ 　　　東Ｐ　　 +8.90 　　5/ 8　本決算　　　-18.56

<8418> 山口ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +8.76 　　5/ 8　本決算　　　 49.91
<5727> 邦チタ 　　　　東Ｐ　　 +8.74 　　5/ 8　本決算　　　　　－
<3302> 帝繊維 　　　　東Ｐ　　 +8.73 　　5/ 8　　　1Q　　　 37.09
<8282> ケーズＨＤ 　　東Ｐ　　 +7.74 　　5/ 8　本決算　　　　9.55
<3946> トーモク 　　　東Ｐ　　 +7.57 　　5/ 8　本決算　　　　3.98

<6758> ソニーＧ 　　　東Ｐ　　 +7.51 　　5/ 8　本決算　　　 13.54
<4228> 積化成 　　　　東Ｐ　　 +7.40 　　5/ 8　本決算　　　 15.61
<4559> ゼリア新薬 　　東Ｐ　　 +6.70 　　5/ 8　本決算　　　 17.72
<3626> ＴＩＳ 　　　　東Ｐ　　 +6.39 　　5/ 8　本決算　　　　5.87
<3663> セルシス 　　　東Ｐ　　 +6.30 　　5/ 8　　　1Q　　　 61.73

<4528> 小野薬 　　　　東Ｐ　　 +6.23 　　5/ 8　本決算　　　　1.45
<9831> ヤマダＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.68 　　5/ 8　本決算　　　162.97
<7130> ヤマエＧＨＤ 　東Ｐ　　 +5.63 　　5/ 8　本決算　　　 23.20
<2371> カカクコム 　　東Ｐ　　 +5.19 　　5/ 8　本決算　　　 12.26
<5186> ニッタ 　　　　東Ｐ　　 +5.11 　　5/ 8　本決算　　　　1.28

<9706> 日本空港ビル 　東Ｐ　　 +5.04 　　5/ 8　本決算　　　　4.80
<9902> 日伝 　　　　　東Ｐ　　 +4.69 　　5/ 8　本決算　　　　4.49
<9072> ニッコンＨＤ 　東Ｐ　　 +4.61 　　5/ 8　本決算　　　 10.65
<7211> 三菱自 　　　　東Ｐ　　 +4.58 　　5/ 8　本決算　　　　1.38
<3762> テクマト 　　　東Ｐ　　 +4.25 　　5/ 8　本決算　　　　5.33

<5830> いよぎんＨＤ 　東Ｐ　　 +3.56 　　5/ 8　本決算　　　 11.89
<3765> ガンホー 　　　東Ｐ　　 +3.29 　　5/ 8　　　1Q　　　 41.90
<8020> 兼松 　　　　　東Ｐ　　 +3.03 　　5/ 8　本決算　　　　6.03
<9324> 安田倉 　　　　東Ｐ　　 +2.71 　　5/ 8　本決算　　　-10.68
<6326> クボタ 　　　　東Ｐ　　 +2.61 　　5/ 8　　　1Q　　　 62.83

<4689> ラインヤフー 　東Ｐ　　 +2.57 　　5/ 8　本決算　　　　　－
<2914> ＪＴ 　　　　　東Ｐ　　 +2.05 　　5/ 8　　　1Q　　　 29.90
<6050> イーガーディ 　東Ｐ　　 +2.00 　　5/ 8　　上期　　　-36.76
<4792> 山田コンサル 　東Ｐ　　 +1.83 　　5/ 8　本決算　　　 17.19
<7723> 愛時計 　　　　東Ｐ　　 +1.81 　　5/ 8　本決算　　　　2.15

<8158> ソーダニッカ 　東Ｐ　　 +1.54 　　5/ 8　本決算　　　　6.00
<1429> 日本アクア 　　東Ｐ　　 +1.44 　　5/ 8　　　1Q　　　 -1.51
<4958> 長谷川香料 　　東Ｐ　　 +1.36 　　5/ 8　　上期　　　　0.24
<8410> セブン銀 　　　東Ｐ　　 +1.31 　　5/ 8　本決算　　　 -2.20
<3221> ヨシックス 　　東Ｐ　　 +1.27 　　5/ 8　本決算　　　　4.93

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース