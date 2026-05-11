決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソニーＧ、ラインヤフー、Ｆ＆ＬＣ (5月8日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<8137> サンワテク 東Ｐ +23.02 5/ 8 本決算 29.82
<4674> クレスコ 東Ｐ +19.48 5/ 8 本決算 17.48
<3097> 物語コーポ 東Ｐ +15.18 5/ 8 3Q 33.66
<4390> アイピーエス 東Ｐ +13.26 5/ 8 本決算 6.74
<6448> ブラザー 東Ｐ +13.15 5/ 8 本決算 6.74
<1893> 五洋建 東Ｐ +13.04 5/ 8 本決算 1.51
<4025> 多木化 東Ｐ +11.83 5/ 8 1Q 27.50
<6929> 日セラ 東Ｐ +11.41 5/ 8 1Q 25.38
<9766> コナミＧ 東Ｐ +10.80 5/ 8 本決算 1.66
<8367> 南都銀 東Ｐ +10.70 5/ 8 本決算 30.94
<2060> フィードワン 東Ｐ +10.61 5/ 8 本決算 2.18
<8919> カチタス 東Ｐ +10.23 5/ 8 本決算 12.30
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ +9.95 5/ 8 上期 48.96
<9882> イエロハット 東Ｐ +9.12 5/ 8 本決算 4.93
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ +8.90 5/ 8 本決算 -18.56
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ +8.76 5/ 8 本決算 49.91
<5727> 邦チタ 東Ｐ +8.74 5/ 8 本決算 －
<3302> 帝繊維 東Ｐ +8.73 5/ 8 1Q 37.09
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ +7.74 5/ 8 本決算 9.55
<3946> トーモク 東Ｐ +7.57 5/ 8 本決算 3.98
<6758> ソニーＧ 東Ｐ +7.51 5/ 8 本決算 13.54
<4228> 積化成 東Ｐ +7.40 5/ 8 本決算 15.61
<4559> ゼリア新薬 東Ｐ +6.70 5/ 8 本決算 17.72
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ +6.39 5/ 8 本決算 5.87
<3663> セルシス 東Ｐ +6.30 5/ 8 1Q 61.73
<4528> 小野薬 東Ｐ +6.23 5/ 8 本決算 1.45
<9831> ヤマダＨＤ 東Ｐ +5.68 5/ 8 本決算 162.97
<7130> ヤマエＧＨＤ 東Ｐ +5.63 5/ 8 本決算 23.20
<2371> カカクコム 東Ｐ +5.19 5/ 8 本決算 12.26
<5186> ニッタ 東Ｐ +5.11 5/ 8 本決算 1.28
<9706> 日本空港ビル 東Ｐ +5.04 5/ 8 本決算 4.80
<9902> 日伝 東Ｐ +4.69 5/ 8 本決算 4.49
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ +4.61 5/ 8 本決算 10.65
<7211> 三菱自 東Ｐ +4.58 5/ 8 本決算 1.38
<3762> テクマト 東Ｐ +4.25 5/ 8 本決算 5.33
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ +3.56 5/ 8 本決算 11.89
<3765> ガンホー 東Ｐ +3.29 5/ 8 1Q 41.90
<8020> 兼松 東Ｐ +3.03 5/ 8 本決算 6.03
<9324> 安田倉 東Ｐ +2.71 5/ 8 本決算 -10.68
<6326> クボタ 東Ｐ +2.61 5/ 8 1Q 62.83
<4689> ラインヤフー 東Ｐ +2.57 5/ 8 本決算 －
<2914> ＪＴ 東Ｐ +2.05 5/ 8 1Q 29.90
<6050> イーガーディ 東Ｐ +2.00 5/ 8 上期 -36.76
<4792> 山田コンサル 東Ｐ +1.83 5/ 8 本決算 17.19
<7723> 愛時計 東Ｐ +1.81 5/ 8 本決算 2.15
<8158> ソーダニッカ 東Ｐ +1.54 5/ 8 本決算 6.00
<1429> 日本アクア 東Ｐ +1.44 5/ 8 1Q -1.51
<4958> 長谷川香料 東Ｐ +1.36 5/ 8 上期 0.24
<8410> セブン銀 東Ｐ +1.31 5/ 8 本決算 -2.20
<3221> ヨシックス 東Ｐ +1.27 5/ 8 本決算 4.93
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<8137> サンワテク 東Ｐ +23.02 5/ 8 本決算 29.82
<4674> クレスコ 東Ｐ +19.48 5/ 8 本決算 17.48
<3097> 物語コーポ 東Ｐ +15.18 5/ 8 3Q 33.66
<4390> アイピーエス 東Ｐ +13.26 5/ 8 本決算 6.74
<6448> ブラザー 東Ｐ +13.15 5/ 8 本決算 6.74
<1893> 五洋建 東Ｐ +13.04 5/ 8 本決算 1.51
<4025> 多木化 東Ｐ +11.83 5/ 8 1Q 27.50
<6929> 日セラ 東Ｐ +11.41 5/ 8 1Q 25.38
<9766> コナミＧ 東Ｐ +10.80 5/ 8 本決算 1.66
<8367> 南都銀 東Ｐ +10.70 5/ 8 本決算 30.94
<2060> フィードワン 東Ｐ +10.61 5/ 8 本決算 2.18
<8919> カチタス 東Ｐ +10.23 5/ 8 本決算 12.30
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ +9.95 5/ 8 上期 48.96
<9882> イエロハット 東Ｐ +9.12 5/ 8 本決算 4.93
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ +8.90 5/ 8 本決算 -18.56
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ +8.76 5/ 8 本決算 49.91
<5727> 邦チタ 東Ｐ +8.74 5/ 8 本決算 －
<3302> 帝繊維 東Ｐ +8.73 5/ 8 1Q 37.09
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ +7.74 5/ 8 本決算 9.55
<3946> トーモク 東Ｐ +7.57 5/ 8 本決算 3.98
<6758> ソニーＧ 東Ｐ +7.51 5/ 8 本決算 13.54
<4228> 積化成 東Ｐ +7.40 5/ 8 本決算 15.61
<4559> ゼリア新薬 東Ｐ +6.70 5/ 8 本決算 17.72
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ +6.39 5/ 8 本決算 5.87
<3663> セルシス 東Ｐ +6.30 5/ 8 1Q 61.73
<4528> 小野薬 東Ｐ +6.23 5/ 8 本決算 1.45
<9831> ヤマダＨＤ 東Ｐ +5.68 5/ 8 本決算 162.97
<7130> ヤマエＧＨＤ 東Ｐ +5.63 5/ 8 本決算 23.20
<2371> カカクコム 東Ｐ +5.19 5/ 8 本決算 12.26
<5186> ニッタ 東Ｐ +5.11 5/ 8 本決算 1.28
<9706> 日本空港ビル 東Ｐ +5.04 5/ 8 本決算 4.80
<9902> 日伝 東Ｐ +4.69 5/ 8 本決算 4.49
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ +4.61 5/ 8 本決算 10.65
<7211> 三菱自 東Ｐ +4.58 5/ 8 本決算 1.38
<3762> テクマト 東Ｐ +4.25 5/ 8 本決算 5.33
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ +3.56 5/ 8 本決算 11.89
<3765> ガンホー 東Ｐ +3.29 5/ 8 1Q 41.90
<8020> 兼松 東Ｐ +3.03 5/ 8 本決算 6.03
<9324> 安田倉 東Ｐ +2.71 5/ 8 本決算 -10.68
<6326> クボタ 東Ｐ +2.61 5/ 8 1Q 62.83
<4689> ラインヤフー 東Ｐ +2.57 5/ 8 本決算 －
<2914> ＪＴ 東Ｐ +2.05 5/ 8 1Q 29.90
<6050> イーガーディ 東Ｐ +2.00 5/ 8 上期 -36.76
<4792> 山田コンサル 東Ｐ +1.83 5/ 8 本決算 17.19
<7723> 愛時計 東Ｐ +1.81 5/ 8 本決算 2.15
<8158> ソーダニッカ 東Ｐ +1.54 5/ 8 本決算 6.00
<1429> 日本アクア 東Ｐ +1.44 5/ 8 1Q -1.51
<4958> 長谷川香料 東Ｐ +1.36 5/ 8 上期 0.24
<8410> セブン銀 東Ｐ +1.31 5/ 8 本決算 -2.20
<3221> ヨシックス 東Ｐ +1.27 5/ 8 本決算 4.93
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース