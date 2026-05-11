介護ノイローゼとは？特徴や対処法をわかりやすく解説します

毎日続く介護のなかで、「もう限界かもしれない……」と一人で悩んでいませんか？介護ノイローゼは、責任感の強い人ほど陥りやすく、ときには日常生活に支障をきたしかねません。

本記事では介護ノイローゼについて以下の点を中心に紹介します。

介護ノイローゼとは

介護ノイローゼがもたらす影響

介護ノイローゼの対処法

介護ノイローゼについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護ノイローゼの概要

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

介護ノイローゼとはどのような状態を指しますか？

介護ノイローゼとは、介護をするなかで生じる心身の疲労やストレスが限界を超え、精神的に追い詰められた状態を指す言葉です。医学的な病名ではなく、介護による強い心理的や身体的負担から生じる不調の総称です。

介護ノイローゼは、在宅介護をしている場合に多く見られる傾向があります。介護は生活のすべてを変えてしまうことがあり、その変化に適応するのが難しく、ストレスが積み重なることで精神的な負担が大きくなりがちです。

また、介護ノイローゼが続くと、うつ病を併発する場合もあります。うつ病は長期間のストレスにより、脳の神経伝達物質が変化することで発症する精神的な病気です。重症化する場合もあるため、介護を行う際は環境の調整と支援を受けることが大切です。

介護ノイローゼになりやすい人の特徴を教えてください

介護ノイローゼになりやすい方の特徴には、次のような傾向が挙げられます。

①責任感が強い

自身が頑張らなければならないと考え、困っていても周囲に頼らず抱え込みやすい。

②完璧主義で真面目

介護を理想どおりに行おうとして無理を重ね、思うようにできないと自身を責めてしまう。

③心配性でネガティブに考えがち

些細なことでも不安を感じやすく、物事を悲観的に受け止めてしまう。

④内向的で相談が苦手

悩みを周囲に打ち明けず、一人で問題を抱え込む傾向がある。

⑤感情の起伏が大きい

不安やストレスが高まると冷静さを保ちにくく、気持ちのコントロールが難しくなる。

上記のような性格は決して珍しいものではありません。しかし、介護をすべて一人で背負おうとすると心身の負担が大きくなりやすいため、周囲の支援や制度を活用しながら無理のない形で続けていきましょう。

介護ノイローゼを引き起こす主な原因と影響

介護ノイローゼを引き起こす原因は何ですか？

介護ノイローゼは、介護者が心身に過度の負担を感じることで発生するとされています。主な原因には以下が挙げられます。

①不安と情報不足

介護の知識がないなかだと、何から始めるべきかわからず不安が増大します。手続きや対応方法に追われると精神的な疲労も蓄積します。

②生活の変化による精神的負担

介護が始まると生活が一変し、時間や労力の制約が増え、介護者の精神的余裕がなくなります。休息を犠牲にしがちで、負担の増大につながります。

③責任感と焦り

自身がやらなければならないと強い責任感を感じ、介護を一人で抱え込みがちになると、精神的および身体的に追い詰められます。

④睡眠不足と過労

睡眠時間が確保できず、過労や不規則な生活が続くと、疲労が蓄積し、ストレスへとつながります。

介護ノイローゼは身体的・経済的にどのような影響がありますか？

介護ノイローゼは、長期間の介護による身体的・精神的・経済的な負担が積み重なることで生じやすく、介護者自身の生活にも影響を及ぼします。

【身体的な影響】

要介護者の移動や入浴、着替えなどの介助は身体への負担が大きく、腰や膝、腕などに痛みが生じやすくなります。さらに夜間の介助や通院の付き添いが続くと、睡眠不足や慢性的な疲労が蓄積します。

こうした状態が続くと、食欲不振や不眠などの症状が現れ、介護うつに発展する場合もあります。

【経済的な影響】

介護には費用もかかります。住宅改修や介護用品の購入などの一時的な費用に加え、月々の介護費用も発生します。また、介護のために仕事を辞める介護離職が起こると収入が減少し、生活への影響はさらに大きくなります。

以上のように、介護の負担が限界に達すると、健康面だけでなく生活基盤にも問題が広がる可能性があります。

介護ノイローゼのサインと対処法

介護ノイローゼの初期サインを教えてください

介護ノイローゼは、突然深刻な状態になるのではなく、初期段階では小さな変化として現れることが多いとされています。なかでも身体面と精神面の両方にサインが現れる場合があり、早い段階で気付くことが大切です。

【身体に表れやすいサイン】

・眠れない、眠りが浅い、途中で目が覚めて再び眠れない

・食欲が低下する、食べても味を感じにくい

・慢性的なだるさや疲労感が続く

・表情が乏しくなり、無表情になる

【精神面に表れやすいサイン】

・感情の起伏が激しくなる、または感情がほとんど動かなくなる

・何をするのもおっくうに感じる

・理由もなく涙が出る

・「解放されたい」「これで終わればいい」と感じる

さらに、心配事が頭から離れず、同じことを繰り返し考えてしまう状態も注意が必要です。

眠れない、意欲が出ない、強いイライラが続くなどの状態が複数当てはまる場合は、心身の負担が大きくなっている可能性があります。こうした変化に気付いた場合は、早めに相談や受診を検討しましょう。

介護ノイローゼを防ぐための対策はありますか？

介護ノイローゼを防ぐためには、負担を一人で抱え込まず、日頃から心身の負担を軽減する工夫を取り入れてみましょう。介護うつは一度発症すると回復に時間がかかるため、早い段階から予防を意識した生活を心がける必要があります。

主な予防対策は以下のとおりです。

【介護サービスを活用する】

訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用することで、介護者の休息時間の確保につながります。

【一人で抱え込まず相談する】

家族や友人に加え、地域包括支援センターやケアマネジャーなどに相談すると、具体的な支援や助言を得られる可能性があります。

【適度にリフレッシュする】

趣味や外出、軽い運動など、介護から離れる時間を持つことでストレスが蓄積することの軽減につながります。

【完璧な介護を目指さない】

いずれもすべて自身で背負おうとせず、無理のない範囲で取り組むことが大切です。

また、介護制度や支援制度について正しい知識を持つことも負担の軽減につながります。周囲の協力や公的サービスを取り入れながら、継続できる形で介護を行うことが予防のポイントです。

介護の限界を感じたときはどのように対処すればよいですか？

介護によるストレスは、気付かないうちに積み重なる傾向があり、誰にでも起こりうるものです。そのため、無理を続けるのではなく、早い段階での対処を心がけましょう。

介護の限界を感じたときの主な対処法は以下のとおりです。

【一人で抱え込まず助けを求める】

家族や友人に状況を伝えることで、負担を分担できる可能性があります。

【専門機関に相談する】

市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでは、介護制度や支援サービスについて相談できます。

【介護サービスを活用する】

訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用することで、介護者の休息時間を確保できます。

【介護サービスを活用する】

強いストレスや体調不良が続く場合は、医療機関や主治医に相談することも大切です。

介護では、支援を受ける側だけでなく介護者の健康も重要です。自身を犠牲にし続けるのではなく、制度や周囲のサポートを利用しながら無理のない形で介護を続けられるようアプローチしましょう。

介護ノイローゼになってしまったらどうすればよいですか？

介護ノイローゼの症状が出てしまった場合は、無理を続けず早めに対処することが重要です。介護による強いストレスを放置すると、日常生活にも支障をきたす可能性があります。そのため、心身の回復を優先しながら支援を受けましょう。

介護ノイローゼへの主な対処法は以下のとおりです。

①十分な休息をとる

まずは介護から一時的に離れ、心と身体を休ませることが必要です。家族や周囲に協力を求め、負担を分担しましょう。

②医療機関を受診する

心療内科や精神科で診察を受けることで、薬物療法などの治療につながります。

③カウンセリングを利用する

ケアマネジャーなどと話すことで気持ちを整理でき、認知行動療法などの支援を受けられる場合があります。

④介護制度を活用する

介護休暇や介護休業を利用し、仕事と介護の両立を図りながら負担を軽減する方法もあります。

介護ノイローゼは心の病気であり、休養と治療が必要です。症状を我慢せず、医療機関や周囲の支援を利用しながら回復を目指すことが大切です。

編集部まとめ

ここまで介護ノイローゼについてお伝えしてきました。介護ノイローゼの要点をまとめると以下のとおりです。

介護ノイローゼとは、長期間の介護による精神的・身体的な負担が積み重なり、強いストレスや疲労によって心身の不調が生じた状態を指し、眠不足や孤立、責任感の強さなどが重なり、精神的に追い詰められるケースがある

介護ノイローゼが進行すると、睡眠不足や慢性的な疲労、食欲不振などの身体的症状が現れる場合があるほか、精神的負担が増すことで介護うつにつながることもあり、さらに介護離職や経済的負担の増加など、生活全体に影響が及ぶ可能性が否めない

介護ノイローゼを防ぐには、負担を一人で抱え込まず、介護サービスや公的制度を活用することが大切であり、家族や専門機関に相談し、訪問介護やショートステイなどを利用して休息時間を確保することで、心身の負担を軽減につながる

介護ノイローゼは、誰にでも起こりうる心身の不調です。無理を続けず周囲の協力や公的サービスを活用しながら負担を分担し、自身の健康も守りつつ、無理のない形で介護と向き合っていきましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

家族介護者からの意見等の整理結果｜総務省

ノイローゼとは｜高崎経済大学

【金土日】ノイローゼ(神経症)について―精神疾患との違い―｜北海道保険医会