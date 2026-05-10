「卓球 世界選手権団体戦決勝 日本２−３中国」（１０日、ロンドン）

世界ランク１位の中国が日本女子を破って７連覇を果たした。

５５年ぶりの優勝を目指す日本に立ちはだかったのは、シングルス世界１位で中国のエース孫穎莎（ソン・エイサ）だった。

第２試合では早田ひな（日本生命）に１１−７、１１−７、１１−８のストレート勝ち。２勝１敗で日本が王手をかけた第４試合では、張本美和（木下グループ）にも１１−２、１１−４、１１−６で完勝した。２セット目を終えた後には張本が首を振って苦笑いしながら引き上げる場面もあった。

張本は「どうしても１試合は勝ちきるぞっていう気持ちで（１試合目を）勝ち切れて良かったけど、１試合目の勝利より、２回目の負けの方が印象が強いのでそんなに喜べないなと思います」と話した。

ＢＳテレ東で解説した水谷隼氏は「孫穎莎が偉大というか。中国に勝つには必ず孫穎莎を攻略しなければならないですね。最強中国と言われる中で、絶対的エースですから。今までで一番強い孫穎莎選手を見たな、と。世界ランク１位のゾーンに入った時の強さ、これが張本選手との試合だった」と絶賛した。

ネットでは「孫穎莎バケモンすぎる」、「１人だけいつも別格の強さしてるよね」、「どんな球打っても返ってくるやん」、「凄い所はプレーはもちろんなんだけど、ほとんど感情出さない所だな」と称賛する声が相次いだ。