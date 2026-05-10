「日本はターンオーバーしてこれくらい強いのか」中国指揮官が試合後に漏らした本音。U-17日本の“底力”に脱帽「アジアの中ではやっぱり…」【現地発】
［U-17アジア杯］日本２−１中国／５月９日／King Abdullah Sports City Pitch C Future
現地５月９日、U-17アジアカップのグループステージ・第２節が行なわれ、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。カタール戦から先発メンバーを８名変更した日本は、初戦と同じく３−４−２−１でスタートしたものの、可変システムを採用してくる中国に序盤から手を焼いた。
相手の基本布陣は４−４−２だが、攻撃時は左右のSBどちらかが高い位置を取り、３−４−２−１にスライドしてくる戦い方を日本は想定しており、小野信義監督がトレーニングで何度も確認をしていた形でもある。しかし、中国が想定以上に前からプレスをかけて来ず、リトリートしながら様子を見てくる策をとってきた。
「もっとハイプレスで来るかなって思ったんですけど、案外（来なかった）。ほかの選手も言っていたんですけど、リトリートで、相手に見られる、持たされる時間が多くなった」（MF岡本新大／G大阪ユース、２年）。
幸いにも37分にキャプテンのCB元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島／３年）がCKから華麗にボレーを叩き込み、欲しかった先制点をゲット。苦戦しながらも何とかゴールをこじ開け、試合を折り返した。
ハーフタイムに修正しつつ、MF北原槙（FC東京／２年）とMF和田武士（浦和／２年）といった主軸を投入して局面の打開を図った。しかし、後半開始早々にミドルゾーンで和田がボールを失うと、一気にカウンターを浴びて同点に追い付かれてしまう。
「勿体ない」と指揮官が表情を曇らせたように、中途半端な守備とセルフジャッジで足を止めた場面からの失点は、展開を考えればあまりにも稚拙だった。
とはいえ、それでも屈さないのは流石の一言。60分に北原が左サイドから中に切れ込むと、相手DFのブラインドも上手く利用し、右足を振り切ってネットを揺らした。
以降も危ないシーンはあったが、粘り強く戦った日本は２−１で勝利。２連勝を飾り、ワールドカップ出場に王手をかけた。インドネシアとの最終節（12日）で勝点１以上を積めば、自力での突破が決まる。敗れたとしても裏カードで中国がカタールに勝利すれば突破となり、高い確率で２位以内に与えられるワールドカップの出場権獲得が確定する情勢となった。
試合後、小野監督はゲーム内容の課題を口にしつつも、メンバーを大きく入れ替えながらも勝点３を掴んだ選手に賛辞を送った。
約３週間という長丁場の戦いを勝ち抜くうえで、選手の起用法は重要。だが、第２戦で選手を大幅に入れ替える決断は簡単にできない。特に中国はこのグループで最も力があると分析していた。それでも小野監督は難しいタスクを遂行し、選手層の厚さを示して次戦に繋げた。
そうした日本の強さに、中国側も改めて凄みを感じたという。ミックスゾーンで小野監督は、敵将・浮嶋敏監督と試合後に交わしたやり取りを明かす。
「中国を率いる浮嶋さんと少し話しました。やっぱり日本は層の厚さがある。ターンオーバーしてこれくらい強いのかと。そういう話を向こうがしてくれたんです。それはやっぱり日本が今まで選手を育成してきたからこそ。アジアの中ではやっぱり力があるなということを伝えられた」
長く日本で育成年代の指導に関わり、19年秋から21年夏までは湘南を率いた経験値は計り知れない。小野監督とも面識がある指揮官からかけられた言葉は、日本の凄みを示す何よりの証左。決して試合内容は褒められるものではなかったが、勝利を引き寄せた底力は素晴らしかった。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【動画】日本の10番が魅せた！ 中国撃破の圧巻ミドルショット！
現地５月９日、U-17アジアカップのグループステージ・第２節が行なわれ、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。カタール戦から先発メンバーを８名変更した日本は、初戦と同じく３−４−２−１でスタートしたものの、可変システムを採用してくる中国に序盤から手を焼いた。
「もっとハイプレスで来るかなって思ったんですけど、案外（来なかった）。ほかの選手も言っていたんですけど、リトリートで、相手に見られる、持たされる時間が多くなった」（MF岡本新大／G大阪ユース、２年）。
幸いにも37分にキャプテンのCB元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島／３年）がCKから華麗にボレーを叩き込み、欲しかった先制点をゲット。苦戦しながらも何とかゴールをこじ開け、試合を折り返した。
ハーフタイムに修正しつつ、MF北原槙（FC東京／２年）とMF和田武士（浦和／２年）といった主軸を投入して局面の打開を図った。しかし、後半開始早々にミドルゾーンで和田がボールを失うと、一気にカウンターを浴びて同点に追い付かれてしまう。
「勿体ない」と指揮官が表情を曇らせたように、中途半端な守備とセルフジャッジで足を止めた場面からの失点は、展開を考えればあまりにも稚拙だった。
とはいえ、それでも屈さないのは流石の一言。60分に北原が左サイドから中に切れ込むと、相手DFのブラインドも上手く利用し、右足を振り切ってネットを揺らした。
以降も危ないシーンはあったが、粘り強く戦った日本は２−１で勝利。２連勝を飾り、ワールドカップ出場に王手をかけた。インドネシアとの最終節（12日）で勝点１以上を積めば、自力での突破が決まる。敗れたとしても裏カードで中国がカタールに勝利すれば突破となり、高い確率で２位以内に与えられるワールドカップの出場権獲得が確定する情勢となった。
試合後、小野監督はゲーム内容の課題を口にしつつも、メンバーを大きく入れ替えながらも勝点３を掴んだ選手に賛辞を送った。
約３週間という長丁場の戦いを勝ち抜くうえで、選手の起用法は重要。だが、第２戦で選手を大幅に入れ替える決断は簡単にできない。特に中国はこのグループで最も力があると分析していた。それでも小野監督は難しいタスクを遂行し、選手層の厚さを示して次戦に繋げた。
そうした日本の強さに、中国側も改めて凄みを感じたという。ミックスゾーンで小野監督は、敵将・浮嶋敏監督と試合後に交わしたやり取りを明かす。
「中国を率いる浮嶋さんと少し話しました。やっぱり日本は層の厚さがある。ターンオーバーしてこれくらい強いのかと。そういう話を向こうがしてくれたんです。それはやっぱり日本が今まで選手を育成してきたからこそ。アジアの中ではやっぱり力があるなということを伝えられた」
長く日本で育成年代の指導に関わり、19年秋から21年夏までは湘南を率いた経験値は計り知れない。小野監督とも面識がある指揮官からかけられた言葉は、日本の凄みを示す何よりの証左。決して試合内容は褒められるものではなかったが、勝利を引き寄せた底力は素晴らしかった。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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