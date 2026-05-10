杉浦太陽、「今年の家庭菜園」スタート 青いミニトマトに“豊作祈願”「上手く野菜が出来ますように」
タレント・辻希美（38）の夫で、タレントの杉浦太陽（45）が8日、自身のブログを更新。「今年の家庭菜園」を公開した。
【写真】「上手く野菜が出来ますように」始動した「今年の家庭菜園」を公開した杉浦太陽
現在NHK『やさいの時間』に出演している杉浦。SNSでは自宅でプランター菜園を楽しむ様子をたびたび紹介しており、昨年は枝豆やきゅうりを収穫したことを報告していた。
この日は「朝の学校ドタバタ時間を終え 野菜の手入れ」と、青い実がなったミニトマトの株に手を添えた写真をアップ。今年も家庭菜園を始めたことを伝え、「上手く野菜が出来ますように」と願いを込めた。
【写真】「上手く野菜が出来ますように」始動した「今年の家庭菜園」を公開した杉浦太陽
現在NHK『やさいの時間』に出演している杉浦。SNSでは自宅でプランター菜園を楽しむ様子をたびたび紹介しており、昨年は枝豆やきゅうりを収穫したことを報告していた。
この日は「朝の学校ドタバタ時間を終え 野菜の手入れ」と、青い実がなったミニトマトの株に手を添えた写真をアップ。今年も家庭菜園を始めたことを伝え、「上手く野菜が出来ますように」と願いを込めた。