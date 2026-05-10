湘南vs横浜FC スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](レモンS)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 7 小野瀬康介
MF 15 藤井智也
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 14 高橋直也
DF 22 蓑田広大
DF 27 福島隼斗
DF 55 岡庭愁人
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 7 小野瀬康介
MF 15 藤井智也
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 14 高橋直也
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔