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海外投資家の宮脇さき氏が明かす「プライベートクレジット」の真実。2008年の世界金融危機は再来するのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【手数料無料は嘘】6%のコストが隠れてる!?日本の金融機関が進める債券の闇を暴露します！』と題した動画で、急拡大するプライベートクレジット市場の現状と、その裏に潜む崩壊リスクについて詳しく解説している。



宮脇氏はまず、プライベートクレジットを「銀行・公開市場を通さずにノンバンクの金融機関が企業に直接融資を行う」仕組みであると説明する。2008年の世界金融危機以降、銀行の融資規制が厳格化したことを背景に急成長を遂げ、2024年末時点では推定3.5兆ドル規模にまで膨張しているという。



一方で、市場の拡大に伴い危険なサインも表れていると指摘。高金利の長期化により借り手企業の負担が限界に達し、デフォルト率が急上昇している。さらに、現金で利払いできない企業が利息分を借金に上乗せする「PIK（Payment-in-Kind）」という仕組みが乱発されている現状を挙げ、宮脇氏は「隠れた不良債権の山があるんじゃないか」と強い懸念を示した。



また、現在の状況が2008年の金融危機の再来になるかという疑問についても言及。シャドーバンキングの膨張や評価の不透明性など似ている点がある一方、レバレッジが低く、投資家層の多くが年金ファンドなどの長期資金であることから、銀行システムへの直接的な影響は小さく「システム全体の危機には直結しない」とする専門家の見解も紹介した。



最後に宮脇氏は、市場の流動性枯渇リスクを踏まえ、「一つのセクターに集中する投資というのはリスクがある」と言及。「個人投資家に向けて、不動産などの実物資産も含めたバランスの良いポートフォリオを組むことが重要である」と動画を締めくくった。