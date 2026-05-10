ノーラン『オデュッセイア』は「元祖スーパーヒーロー」 ─ 「マーベルやDCにはホメロスの叙事詩による直接的な影響がある」

クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』は、詩人ホメロスによる古代ギリシャ叙事詩を原作とした、“元祖スーパーヒーロー”を描く映画になる。テレビ番組「」に出演したノーラン自身が語った。

本作はトロイア戦争のあと、イタカの王オデュッセウスが、故郷を目指して10年におよぶ過酷な旅に出る物語。荒れ狂う海、怪物、そして神々──。ノーランは「究極的には、“家に帰る”物語」と形容した。

オデュッセウス役のマット・デイモンのほか、息子テレマコス役に『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランド、妻ペネロペ役に『ダークナイト ライジング』（2012）キャットウーマン役のアン・ハサウェイ、ペネロペに求婚するアンティノオス役に『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）のロバート・パティンソンと、本作にはスーパーヒーロー映画のキャストが集結している。

そこで、「スーパーヒーローたちとギリシャの英雄に関連はあるのでしょうか？」と問われたノーランは、「とても直接的な関係があります。彼らは“元祖スーパーヒーロー”なのです」と答えた。

「マーベルやDC、どんなコミックの文化にも、ほとんどにホメロスの叙事詩による直接的な影響があります。ホメロスが実在した一人の人間なのか、あるいは複数人だったのか、どんな人物だったのかは誰にもわかりません。ホメロスは、当時のマーベルのような存在だったのです。神々が存在しうることを感じたい、信じたいという願望を直接的に表現していた。現代のコミックも、まさにそうした表現のひとつだと思います。」

ノーランは、ホメロスの『オデュッセイア』を「読んだこともない、何も知らない人のために」この映画を撮ったとも語っている。しかし、自ら脚色を進めるなかで、スーパーヒーロー映画のみならず、自らの過去作品にも通じるところがあると気づいたのだそうだ。

「『インターステラー』（2014）や『ダークナイト』（2008）といったあらゆる作品の要素は、すべて『オデュッセイア』から来ています」とノーランは言う。「だからこそ、（本作では）その原点に立ち返り、本来の形を見つめることができるのです」。

映画『オデュッセイア』は2026年公開。配給はビターズ・エンド、ユニバーサル映画（US公開日は7月17日）。

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