　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月1日信用売り残の4月24日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9434> ＳＢ 　　　　　　　1,559　　　3,257　　　9.28
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　　826　　　2,764　　　5.44
３．<3148> クリエイトＳ 　　　　716　　　　901　　　0.07
４．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　551　　　2,372　　 42.07
５．<7203> トヨタ 　　　　　　　524　　　2,041　　　7.01
６．<2792> ハニーズＨＤ 　　　　373　　　　668　　　0.24
７．<3778> さくらネット 　　　　370　　　1,340　　　1.93
８．<8053> 住友商 　　　　　　　341　　　　431　　　3.62
９．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　281　　　　708　　 14.79
10．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　274　　　　848　　 16.31
11．<4344> ソースネクス 　　　　198　　　2,978　　　2.51
12．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　195　　　　373　　　6.49
13．<3549> クスリアオキ 　　　　188　　　　245　　　0.29
14．<7600> 日本ＭＤＭ 　　　　　182　　　　643　　　3.27
15．<2791> 大黒天 　　　　　　　176　　　　336　　　0.46
16．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　175　　　1,606　　　0.63
17．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　167　　　　562　　　0.89
18．<6752> パナＨＤ 　　　　　　164　　　1,244　　　0.94
19．<6963> ローム 　　　　　　　159　　　　467　　　1.98
20．<4063> 信越化 　　　　　　　154　　　　557　　　3.81
21．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　153　　　1,663　　　3.82
22．<7267> ホンダ 　　　　　　　147　　　　604　　 21.47
23．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　135　　　　379　　　8.26
24．<4088> エアウォータ 　　　　128　　　　494　　　2.19
25．<9216> ビーウィズ 　　　　　108　　　　414　　　0.87
26．<9474> ゼンリン 　　　　　　100　　　　151　　　3.17
27．<8729> ソニーＦＧ 　 　　　　96　　　6,971　　 18.52
28．<8524> 北洋銀 　　　 　　　　89　　　　625　　　4.09
29．<2884> ヨシムラＨＤ　　　　　89　　　　487　　　3.47
30．<6999> ＫＯＡ 　　　 　　　　88　　　　157　　　4.45
31．<5332> ＴＯＴＯ 　　 　　　　86　　　　164　　　2.66
32．<1414> ショーボンド　　　　　85　　　　346　　　2.37
33．<9519> レノバ 　　　 　　　　84　　　　696　　　2.59
34．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　　83　　　　439　　　3.70
35．<3660> アイスタイル　　　　　81　　　　826　　　4.22
36．<8035> 東エレク 　　 　　　　81　　　　366　　　2.47
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　　79　　　2,081　　　2.44
38．<9301> 三菱倉 　　　 　　　　74　　　　169　　　1.16
39．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　　71　　　　929　　　2.44
40．<9424> 日本通信 　　 　　　　71　　　1,349　　　9.31
41．<3191> ジョイ本田 　 　　　　68　　　　250　　　0.45
42．<5301> 東海カーボン　　　　　67　　　　162　　　3.51
43．<6954> ファナック 　 　　　　65　　　　270　　　9.66
44．<9533> 邦ガス 　　　 　　　　65　　　　269　　　0.45
45．<6324> ハーモニック　　　　　63　　　　410　　　2.06
46．<5074> テスＨＤ 　　 　　　　63　　　1,874　　　2.55
47．<1808> 長谷工 　　　 　　　　62　　　　142　　　1.57
48．<6861> キーエンス 　 　　　　61　　　　168　　　0.58
49．<8802> 菱地所 　　　 　　　　59　　　　347　　　2.20
50．<6902> デンソー 　　 　　　　58　　　　245　　 14.25

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