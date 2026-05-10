信用残ランキング【売り残増加】 ＳＢ、ＡＲＣＨＩＯ、クリエイトＳ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※5月1日信用売り残の4月24日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9434> ＳＢ 1,559 3,257 9.28
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 826 2,764 5.44
３．<3148> クリエイトＳ 716 901 0.07
４．<9501> 東電ＨＤ 551 2,372 42.07
５．<7203> トヨタ 524 2,041 7.01
６．<2792> ハニーズＨＤ 373 668 0.24
７．<3778> さくらネット 370 1,340 1.93
８．<8053> 住友商 341 431 3.62
９．<7868> 広済堂ＨＤ 281 708 14.79
10．<3697> ＳＨＩＦＴ 274 848 16.31
11．<4344> ソースネクス 198 2,978 2.51
12．<7182> ゆうちょ銀 195 373 6.49
13．<3549> クスリアオキ 188 245 0.29
14．<7600> 日本ＭＤＭ 182 643 3.27
15．<2791> 大黒天 176 336 0.46
16．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 175 1,606 0.63
17．<7599> ＩＤＯＭ 167 562 0.89
18．<6752> パナＨＤ 164 1,244 0.94
19．<6963> ローム 159 467 1.98
20．<4063> 信越化 154 557 3.81
21．<4661> ＯＬＣ 153 1,663 3.82
22．<7267> ホンダ 147 604 21.47
23．<6315> ＴＯＷＡ 135 379 8.26
24．<4088> エアウォータ 128 494 2.19
25．<9216> ビーウィズ 108 414 0.87
26．<9474> ゼンリン 100 151 3.17
27．<8729> ソニーＦＧ 96 6,971 18.52
28．<8524> 北洋銀 89 625 4.09
29．<2884> ヨシムラＨＤ 89 487 3.47
30．<6999> ＫＯＡ 88 157 4.45
31．<5332> ＴＯＴＯ 86 164 2.66
32．<1414> ショーボンド 85 346 2.37
33．<9519> レノバ 84 696 2.59
34．<6472> ＮＴＮ 83 439 3.70
35．<3660> アイスタイル 81 826 4.22
36．<8035> 東エレク 81 366 2.47
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 79 2,081 2.44
38．<9301> 三菱倉 74 169 1.16
39．<3436> ＳＵＭＣＯ 71 929 2.44
40．<9424> 日本通信 71 1,349 9.31
41．<3191> ジョイ本田 68 250 0.45
42．<5301> 東海カーボン 67 162 3.51
43．<6954> ファナック 65 270 9.66
44．<9533> 邦ガス 65 269 0.45
45．<6324> ハーモニック 63 410 2.06
46．<5074> テスＨＤ 63 1,874 2.55
47．<1808> 長谷工 62 142 1.57
48．<6861> キーエンス 61 168 0.58
49．<8802> 菱地所 59 347 2.20
50．<6902> デンソー 58 245 14.25
株探ニュース
※5月1日信用売り残の4月24日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9434> ＳＢ 1,559 3,257 9.28
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 826 2,764 5.44
３．<3148> クリエイトＳ 716 901 0.07
４．<9501> 東電ＨＤ 551 2,372 42.07
５．<7203> トヨタ 524 2,041 7.01
６．<2792> ハニーズＨＤ 373 668 0.24
７．<3778> さくらネット 370 1,340 1.93
８．<8053> 住友商 341 431 3.62
９．<7868> 広済堂ＨＤ 281 708 14.79
10．<3697> ＳＨＩＦＴ 274 848 16.31
11．<4344> ソースネクス 198 2,978 2.51
12．<7182> ゆうちょ銀 195 373 6.49
13．<3549> クスリアオキ 188 245 0.29
14．<7600> 日本ＭＤＭ 182 643 3.27
15．<2791> 大黒天 176 336 0.46
16．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 175 1,606 0.63
17．<7599> ＩＤＯＭ 167 562 0.89
18．<6752> パナＨＤ 164 1,244 0.94
19．<6963> ローム 159 467 1.98
20．<4063> 信越化 154 557 3.81
21．<4661> ＯＬＣ 153 1,663 3.82
22．<7267> ホンダ 147 604 21.47
23．<6315> ＴＯＷＡ 135 379 8.26
24．<4088> エアウォータ 128 494 2.19
25．<9216> ビーウィズ 108 414 0.87
26．<9474> ゼンリン 100 151 3.17
27．<8729> ソニーＦＧ 96 6,971 18.52
28．<8524> 北洋銀 89 625 4.09
29．<2884> ヨシムラＨＤ 89 487 3.47
30．<6999> ＫＯＡ 88 157 4.45
31．<5332> ＴＯＴＯ 86 164 2.66
32．<1414> ショーボンド 85 346 2.37
33．<9519> レノバ 84 696 2.59
34．<6472> ＮＴＮ 83 439 3.70
35．<3660> アイスタイル 81 826 4.22
36．<8035> 東エレク 81 366 2.47
37．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 79 2,081 2.44
38．<9301> 三菱倉 74 169 1.16
39．<3436> ＳＵＭＣＯ 71 929 2.44
40．<9424> 日本通信 71 1,349 9.31
41．<3191> ジョイ本田 68 250 0.45
42．<5301> 東海カーボン 67 162 3.51
43．<6954> ファナック 65 270 9.66
44．<9533> 邦ガス 65 269 0.45
45．<6324> ハーモニック 63 410 2.06
46．<5074> テスＨＤ 63 1,874 2.55
47．<1808> 長谷工 62 142 1.57
48．<6861> キーエンス 61 168 0.58
49．<8802> 菱地所 59 347 2.20
50．<6902> デンソー 58 245 14.25
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