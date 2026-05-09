「ライブレボルト」、7年振りの新曲を全4ユニット続々リリース！プロジェクト完全再始動！FIREVOLTが放つメタルチューン「instinct」解禁！

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「ライブに革命を」を掲げ、自由に音楽を楽しむ場を生み出すメディアミックスプロジェクト「ライブレボルト」が、2026年2月より4ヶ月連続新曲リリース。5月8日に4曲目となるFIREVOLT「instinct」をリリースした。今回リリースされた全4ユニットの楽曲は、いずれも約7年振りの完全新曲。長きにわたる沈黙を破り、進化を遂げた各ユニットの楽曲が出揃った。

これを記念し、5月16日（土）に開催される単独公演「Re:Flection」では、これら全4曲を含むライブパフォーマンスを披露する。

FIREVOLTの「instinct」は、彼女たちの真骨頂であるギターサウンドが際立つ、攻撃力MAXのメタルチューン。「嘲け笑う声全て切り裂いて」 「奴らに教えてあげよう敗北の味を」7年という空白の期間に溜め込んだエネルギーを爆発させるような鋭い言葉たちは、FIREVOLTの圧倒的なカリスマ性と「本能（instinct）」を剥き出しにする。

そして、本楽曲のハイライトとなるのが「wow wo wow… 拳を上げろ!!」というフレーズ。ライブハウスの熱狂をそのまま封じ込めたかのようなこのパートは、来る単独公演でフロアとステージが一体となるための起爆剤となっている。

Movie：びーすけ

Illustration：Inooka

●リリース情報

5月8日配信

「instinct」

FIREVOLT (時音ひなた(CV:堀内まり菜)/白石まどか(CV:荒井瑠里))

配信リンクはこちら

https://linkco.re/p3vzyMx9

「instinct」

作詞： HIROTOMO

作曲：HIROTOMO

編曲：HIROTOMO

Guitar : ミヤジマジュン

Bass : HIROTOMO

Recording Engineer：広島拓弥

Mixing Engineer：広島拓弥

Mastering Engineer： 三好翔太

2月24日配信

「Brightness」

dubstar

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https://linkco.re/R0fvTHPV

3月7日配信

「Blue PoisoN」

RumBlue

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https://linkco.re/8e90c4CG

4月17日配信

「ノー！One More Time」

リサイタルズ

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https://linkco.re/bMPRRScM

●ライブ情報

LiveRevolt Originals 4th Live「Re:Flection」

~All songs from 2nd phase~ / ~All Abyss~

2026年5月16日（土）

【昼公演】開場14:00 開演14:30 終演16:30(予定)

【夜公演】開場18:00 開演18:30 終演20:30(予定)

出演

LiveRevolt

藤原あかね役 KASUMi

野田ここみ役 秋場ゆり

瀬戸マリン役 道井悠

紫咲クリス役 花見色

宮代りな役 五味茉莉伽

平井かな役 池羽悠

時音ひなた役 堀内まり菜

白石まどか役 荒井瑠里

チケット情報

限定グッズ付Sエリアチケット：￥15,000 +1D

Aエリアチケット：￥7,500 +1D

https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202605

＜ライブレボルトとは＞

「ライブに革命を。」を掲げ、観客の感情を解放する自由で熱狂的なライブ空間を追求する音楽メディアミックスプロジェクト。 多彩な音楽性を持つ4ユニット8名の「LiveRevolt」と、2024年8月の再始動に伴うオーディションを勝ち抜いた精鋭6名により結成された

「LiveRevolt Re:venge」3ユニットが、唯一無二のステージを展開する。

2017年の発足以降、Shibuya O-EASTでのワンマンや東名阪ツアーを成功させ、楽曲評価も獲得。 2020年に一度活動を終了したが、熱烈な声に応える形で2024年にプロジェクトを再始動。再び革命の狼煙を上げる。

©LiveRevolt All Rights Reserved.

関連リンク

ライブレボルト公式サイト

https://liverevolt.jp/