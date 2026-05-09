「免許なし」で公道を走れる！ 新「小さな軽トラ」実車登場！

2026年5月9日、日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典「フィールド・スタイル・トーキョー2026」が開催されました。

広大な会場内には数多くのアウトドアギアや車両が展示されていましたが、そのなかで来場者からひときわ熱い視線を集めていた小さな乗りものがあります。

【画像】これが新「ブレイズ イーカーゴ」です！（56枚）

それが、モビリティメーカーのブレイズが出展した四輪型の新モデル「ブレイズeカーゴ」です。

この車両は、「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」という新しいカテゴリーに分類される乗りもの。

16歳以上であれば“運転免許を持っていなくても”公道を走ることができ、ヘルメットの着用も努力義務とされている手軽なモビリティです。

いわゆる「街中でよく見かける電動キックボード」と同じ枠組みですが、ブレイズeカーゴはその名の通り、“荷物を運ぶ性能”を最大限に高めた「四輪車」として開発されました。

会場でブレイズの担当者に開発の背景を伺ったところ、従来のモビリティ市場で見過ごされがちだった「リアルな生活の悩み」が見えてきます。

これまで、高齢者が運転免許を自主返納した後の移動手段といえば、最高速度が“時速6キロ”に制限された「シニアカー（電動車いす）」が一般的でした。

時速6キロというのは大人の早歩き程度のスピードです。

近所を散歩するには十分ですが、いざ「少し先の安いスーパーまで買い出しに行きたい」と思っても、片道3キロや4キロの道のりを往復するには時間がかかりすぎてしまうため、現実的ではない面もありました。

結果として、「免許を手放した途端に行動範囲が極端に狭まってしまう」という課題があったのです。

その点、特定小型原付であるブレイズeカーゴは、手元のスイッチで走行モードを切り替えることが可能。

歩道を通行する際は「時速6キロモード」で周囲の歩行者と歩調を合わせ、車道を走る際は「時速20キロモード」へと切り替えることができるのです。

時速20キロといえば、一般的な自転車が走るのとほぼ同じスピード。

ブレイズの担当者は、この速度によって移動できる距離が伸びることで「ユーザーの行動範囲が飛躍的に広がり、日常がより華やかで楽しいものになるはずです」と、そのメリットを力強く語ってくれました。

若者も興味津々！「ターゲット層の広さ」も魅力！

さらに興味深いのは、このクルマがターゲットとしている層の広さです。

シニアカーにはどうしても「お年寄りの乗り物」というイメージがつきまといますが、ブレイズeカーゴは装飾を抑えたシンプルでモダンなデザインを採用しています。

そのため、高齢層だけでなく、「普段のちょっとした移動や買い物の足として使いたい」と、30代の若い世代からも多数の問い合わせが寄せられているといいます。

若者も興味津々！「ターゲット層の広さ」も魅力！

今回、実車を観察して最も目を引くのは、やはり車体後部にドカンと構えた広大な荷台スペースです。

担当者が「小さな軽トラのような存在」と表現するにふさわしいこの荷台は、特定小型原付の規格である「長さ190センチ以内」という制限を最大限に活かして設計されています。

買い物袋はもちろん、かさばる農作業の道具や、工場内での運搬資材なども余裕で積み込むことが可能。

一方で、車体の横幅は60センチに抑えられており、これは一般的な自転車のハンドル幅とほぼ同じサイズです。

そのため、一見すると車体が大きく見えても、実際には自転車が通れる道であればスムーズに入り込むことができ、歩道でも周囲の歩行者や自転車と無理なく共存できる絶妙なサイズ感に仕上がっています。

これだけ実用性に特化しているからこそ、クルマとしての基本構造、とくに「走る・曲がる・止まる」のメカニズムには並々ならぬコストがかけられていました。

重い荷物を積載して走ることを前提としているため、駆動用のモーターには非常にトルクフルで力強いものが採用されており、急な坂道でも息継ぎすることなくグイグイと登っていく実力を持っています。

そして、その重量を安全に受け止めるブレーキシステムには、なんと前後のタイヤに油圧式のディスクブレーキがおごられています。

クルマの販売を本業とするプロがこの足回りを見て、「ここまでガチガチに作り込んでいるのか！」と感心するほどの本格的な仕様だといいます。

また、ブレイズeカーゴは安全面への配慮も細部まで行き届いています。

坂道発進時に車両が後ろに下がってしまうのを防ぐ機能や、夜間でも自車の存在をしっかりと周囲にアピールできる常時点灯式の明るいライト、駐車時に安心な手引き式のサイドブレーキなどを標準装備。

運転席には、現在の速度やバッテリー残量がひと目で分かる美しいデジタルメーターパネルが配置され、操作性に迷うこともありません。

実際、こうした作り込みの高さによって、ブレイズeカーゴは早くも市場で大きな反響を呼んでいるとのこと。

メディア向けに情報が公開された直後から、わずか半日で数十件もの問い合わせが殺到し、街のクルマ屋さんやバイクショップからも「免許返納後のお客様に提案できる新しい商材として扱いたい」という声が相次いでいるそうです。

また、「雨の日でも乗りたいので屋根（ルーフ）が欲しい」といった要望もすでに数多く寄せられており、メーカー側でもオプション化に向けた検証を進めている段階とのことでした。

この新型ブレイズeカーゴの価格（消費税込）は54万7800円。2026年9月頃にデリバリーが開始される予定です。

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運転免許の有無にかかわらず、誰もが手軽に乗れて、たっぷりの荷物と一緒に風を切って走ることができる。

ブレイズeカーゴは、単なる移動手段という枠を超え、移動そのものをワクワクする体験に変えてくれるポテンシャルを秘めています。

今後、地方の農道から工場の構内、都市部のスーパーの駐車場まで、私たちの生活のあらゆる場面でこの「小さな四輪車」が活躍するシーンが当たり前になっていくかもしれません。