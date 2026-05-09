開催：2026.5.9

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 5 - 2 [パイレーツ]

MLBの試合が9日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパイレーツが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。

2回表、4番 マルセル・オズナ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 SF 0-1 PIT

2回裏、4番 ラファエル・ディバース 4球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 PIT

4回裏、7番 エリオト・ラモス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-1 PIT

7回裏、8番 ドリュー・ギルバート 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-1 PIT、2番 ルイス・アラエス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 5-1 PIT

9回表、7番 スペンサー・ホルウィッツ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 5-2 PIT

試合は5対2でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はパイレーツのカーメン・ムジンスキで、ここまで2勝3敗0S。

ここまでジャイアンツは15勝23敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方パイレーツは21勝18敗で6.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 13:58:32 更新